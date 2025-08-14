Corte de luz programado este viernes 15 de agosto en Neuquén: serán más de tres horas sin servicio

Suspenden el corte de luz de CALF de este domingo.

CALF informa que realizará un corte programado de electricidad en la céntrica de Neuquén el próximo viernes 15 de agosto, afectando el suministro durante aproximadamente tres horas, y en dos puntos distintos. Estas tareas forman parte de trabajos de mantenimiento y mejora del servicio.

Según anunció CALF, el servicio se verá interrumpido durante la mañana del viernes en dos puntos de la ciudad:

Buenos Aires hasta Mendoza entre Leloir y Pinar: cortado de 6 a 13.

Don Bosco hasta Avenida Olascoaga entre Sarmiento y Teodoro Planas: 6.45 a 10.15

Recomendaciones durante el corte de luz en Neuquén

Recomendaciones:

* Mantener desconectados los equipos electrónicos durante el corte para evitar daños.

* Preparar fuentes alternativas de iluminación y calefacción si fuese necesario.

* Consultar el estado del suministro a través de los canales oficiales de CALF.

Contacto para consultas:

Para más información, los usuarios pueden comunicarse con CALF llamando al 0800 333 2253, opción 1, o ingresando a https://www.cooperativacalf.com.ar