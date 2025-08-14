Cortes de luz programados en dos localidades de Neuquén, este jueves: zonas y horarios afectados

Habrá corte de luz en dos localidades de Neuquén este jueves 14 de agosto durante la mañana. Desde el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) confirmaron que se trata de distintos barrios y zonas de Senillosa y San Martín de los Andes.

Según el organismo, el servicio se verá interrumpido desde la mañana hasta el mediodía. En el caso de Senillosa, para realizar trabajos en líneas de media tensión y en el de San Martín de los Andes, para hacer el cambio de transformador de potencia.

Asimismo, solicitan a los usuarios tomar los recaudos necesarios a efectos de reducir los inconvenientes que la falta de energía pudiese ocasionar.

Corte de luz en San Martín de los Andes: zonas afectadas

Desde el EPEN anunciaron que el corte de luz este jueves 14 de agosto en San Martín de los Andes. Será desde las 10 hasta las 12.

En esta ocasión, afectará:

Bombeo agua Chacra 32.

Barrios Procrear.

Balconada en su totalidad.

Senillosa sin luz durante este jueves: qué horario

Otra de las localidades anunciadas en donde varias zonas tendrán un apagón energético es Senillosa. El organismo explicó que será desde las 11 hasta las 13.

Influirá en:

AFR 13 de Julio.

Paseo Costero.

Barrio CH AFR Nueva Esperanza.