El Senado aplazó una sesión clave y confirmó que no tratará los ascensos de los jueces que fallaron a favor de “Chiqui” Tapia

La Cámara alta cambió la fecha de una sesión que enlistaba una serie de temas claves como pliegos judiciales, el pago a dos fondos buitres y el proyecto de «inviolabilidad de la propiedad privada». El bloque oficialista tenía la intención de abrir el debate esta semana, pero decidió demorarlo hasta la primera semana de junio debido a que varios legisladores se encuentran de viaje.

El debate por pliegos, fondos buitres y propiedad privada

En total son 73 los pliegos que ingresarán al Senado para ser tratados, ya que La Libertad Avanza decidió no incluir los ascensos de los jueces Alejandro Javier Catania y Juan Pedro Galván Greenway. El Ejecutivo tomó esta medida luego de ver sus fallos a favor del presidente de la AFA, Carlos «Chiqui» Tapia en el caso que es investigado por malversación de fondos.

Si bien todos los dictámenes estaban listos para ser tratados esta semana, la presidenta del bloque libertario, Patricia Bullrich, ya tenía decidido debatir el 28 solo los proyectos sobre el pago a los bonistas y 73 pliegos porque buscan sumar mas votos sobre la iniciativa de propiedad privada.

La Comisión de Acuerdos, presidido por Juan Carlos Pagotto, emitió dictamen favorable a 73 de los casi 80 candidatos a jueces, defensores y fiscales, que rindieron examen ante los senadores. En la próxima sesión también se aprobarán los pliegos vinculados con la familia judicial ya que está previsto que se voten los ascensos de la esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi, Ana María Cristina Juan, de Emilio Rosatti, el hijo del presidente de la Corte Suprema, y Laureano Duran y Juan Moldes, hijos del camarista Alberto Duran y el ex fiscal Germán Moldes, entre otros.

Sin embargo, el oficialismo frenó los pliegos de los jueces Alejandro Javier Catania y Juan Pedro Galván Greenway, debido a la vinculación que tuvieron con causas vinculadas al presidente de la AFA y el tesorero Pablo Toviggino.

Fuentes parlamentarias indicaron que no se retirarán los pliegos de Catania y Greenway, sino que ambos quedarán en la comisión de Acuerdos hasta que el oficialismo defina que pasará con los mismos que aún no tienen dictamen. Cabe recordar que estos jueces eran candidatos para integrar la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, pero se prorrogará su tratamiento hasta que hasta que se resuelva la situación judicial de Tapia y Toviggino.

El Senado realizará una nueva audiencia pública

En junio también se confirmó que se realizará una nueva Audiencia Pública. El Senado explicó que esta se hará para que rindan examen los candidatos para ser designados en la Cámara Nacional de Apelaciones y para extender el mandato por cinco años de Víctor Pesina.

La audiencia está fechada para el 9 de junio. Expondrán 7 candidatos de los 60 postulados de la segunda tanda enviada por el Gobierno para cubrir vacantes en el Poder Judicial que tuvieron ingreso en la sesión del pasado 14 de mayo.

La declaración que concentra la mayor expectativa es la de Victor Pesino, quieren que mantengan como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala VIII, durante otros cinco años. Pesino debía jubilarse al cumplir en junio 75 años.

Pesino es uno de los que dejó en suspenso el fallo del juez Horacio Ojeda que dictó una cautelar a favor de la CGT para suspender 81 artículos de la reforma laboral.

Por otra parte, según se informó, en la sexta Audiencia Pública expondrá el juez de primera instancia de San Juan, Leopoldo Jorge Rago Gallo,, propuesto para un nuevo nombramiento por cinco años ya que está en la misma condición que Pesino.

Otra postulación que genera expectativa es la de la jueza laboral, Marina Edith Pisacco, la esposa de periodista de Radio Mitre y TN, Adrian Ventura, para ocupar la sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Además se postulan en diferentes salas para la Cámara de Apelaciones del Trabajo, el juez de San Isidro, Diego Tula, el letrado y especialista laboralista Diego Manauta, y de Claudio Loguarro.

Con información de Noticias Argentinas