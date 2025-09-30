Cortes de luz en dos localidades de Neuquén este miércoles: a qué hora y en qué zonas será la interrupción

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), dependiente del Ministerio de Infraestructura, anunció que este miércoles 1 de octubre se realizarán cortes programados de energía en Centenario y Las Coloradas.

Las Coloradas: la interrupción afectará el área rural

En Las Coloradas, la interrupción se extenderá entre las 10 y las 15 y afectará el área rural desde Estancia La Verde hasta el casco urbano.

Durante ese lapso, el abastecimiento se sostendrá mediante grupos de reserva fría, mientras personal del organismo trabaja en el montaje de equipamiento en la intersección de la Ruta Nacional 40 y la Ruta Provincial 24.

Centenario: interrupción del servicio afectará a varios barrios

En Centenario, en tanto, el corte se llevará a cabo entre las 9 y las 11 de la mañana para realizar tareas de mantenimiento en líneas de media tensión.

Los sectores alcanzados son: Toma Lácar y los barrios Vista Hermosa, Bella Vista, Eluney, Libertad y Plan Piso Techo.

El EPEN solicitó a los vecinos de ambas localidades que tomen los recaudos necesarios para minimizar los inconvenientes que pueda ocasionar la falta de suministro eléctrico.