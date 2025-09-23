Cortes de luz programado en el barrio La Sirena de Neuquén durante tres horas este miércoles 24 de septiembre

Desde la Cooperativa CALF comunicaron que habrá cortes programados de luz para este miércoles 24 de septiembre en una zona del barrio La Sirena de Neuquén durante tres horas.

Dónde será el corte de luz este miércoles en Neuquén

Los cortes serán este miércoles en:

Zona aledaña a Eva Perón y Francisco Armas, de 8:30 a 11:30. «Montaje de banco de capacitores en sub estación transformadora», señaló CALF.

Zonas afectadas y horarios del corte de luz del martes 23 de septiembre

El corte este martes es en: