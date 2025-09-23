Cortes de luz programado en el barrio La Sirena de Neuquén durante tres horas este miércoles 24 de septiembre
Desde CALF comunicaron que habrá una interrupción del servicio eléctrico.
Desde la Cooperativa CALF comunicaron que habrá cortes programados de luz para este miércoles 24 de septiembre en una zona del barrio La Sirena de Neuquén durante tres horas.
Dónde será el corte de luz este miércoles en Neuquén
Los cortes serán este miércoles en:
- Zona aledaña a Eva Perón y Francisco Armas, de 8:30 a 11:30. «Montaje de banco de capacitores en sub estación transformadora», señaló CALF.
Zonas afectadas y horarios del corte de luz del martes 23 de septiembre
El corte este martes es en:
- Ignacio Rivas, desde Vitale hasta costa del río Limay. De 8:30 a 12:30, por el «cambio de transformador en subestación».
- En avenida San Juan 823, de 14 a 18. por «remodelación en instalaciones de baja tensión de la zona».
