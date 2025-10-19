Cruce seguro a Chile: estado y horarios de pasos fronterizos en Neuquén y Río Negro hoy

¿Vas a viajar a Chile este domingo 19 de octubre 2025? Consultá acá el estado y la transitabilidad de todos los pasos fronterizos desde Neuquén y Río Negro. Te detallamos qué rutas están habilitadas, si hay demoras o restricciones, y las últimas novedades para planificar tu cruce.

Pasos fronterizos a Chile domingo 19 de octubre 2025: ¿Cómo están los cruces desde Argentina hoy?

Si querés conocer el estado de los pasos fronterizos entre Argentina y Chile este domingo 19 de octubre 2025, te recomendamos que repases este reporte. Toda la información oficial y actualizada sobre el tránsito, posibles demoras, el clima en alta montaña y los requisitos para un cruce seguro y sin sorpresas.

Paso Pino Hachado hoy: domingo 19 de octubre 2025

PASO HABILITADO en horario normal.

ATENCIÓN : Calzada despejada, zona con animales sueltos.

Portación obligatoria de cadenas.

Paso Icalma hoy: domingo 19 de octubre 2025

PASO HABILITADO en horario normal.

ATENCIÓN : Posible formación de hielo.

Paso Hua Hum hoy: domingo 19 de octubre 2025

PASO HABILITADO en horario normal.

ATENCIÓN : Sectores con hielo y barro.

Paso Mamuil Malal (ex Tromen) hoy: domingo 19 de octubre 2025

PASO HABILITADO en horario normal.

ATENCIÓN : Sectores con hielo y barro.

Paso Cardenal Samoré hoy: domingo 19 de octubre 2025

PASO HABILITADO en horario normal: de 8 a 19.

ATENCIÓN : Personal y equipos de Vialidad Nacional operando.

Paso Pichachen hoy: domingo 19 de octubre 2025

PASO CERRADO al tránsito en general. Podría habilitarse a partir del 30 de octubre 2025 .

Del lado chileno, se refuerzan las medidas de seguridad e infraestructura para habilitar el cruce.

Pronóstico del tiempo domingo 19 de octubre 2025: ¿Cómo está el clima en la cordillera de Neuquén y Río Negro hoy?

Para este domingo 19 de octubre 2025, personal de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) indicó que el pronóstico para la zona de lagos anticipa:

Aire cálido en todo el norte de la Patagonia , viento del nornoreste.

Se mantiene el ingreso de pulsos fríos en cordillera, con lluvias y nevadas débiles.

Consideraciones para circular por los pasos fronterizos este domino 19 de octubre 2025: conexión Argentina – Chile

Vialidad Nacional en Argentina indica, este domingo 19 de octubre 2025:

Consultar la página de Vialidad Provincial Neuquén y de Vialidad Nacional para obtener información actualizada sobre el estado de las rutas y los pasos fronterizos, especialmente en invierno.

y de para obtener información actualizada sobre el estado de las rutas y los pasos fronterizos, especialmente en invierno. Chequear los horarios de atención y el estado de cada paso fronterizo antes de viajar, ya que pueden estar sujetos a cambios por condiciones climáticas o mantenimiento.

y el antes de viajar, ya que pueden estar sujetos a cambios por condiciones climáticas o mantenimiento. Para cruzar la frontera, se requiere la documentación necesaria (DNI o pasaporte vigente), por lo que se solicita tenerla a mano.

Si cruzás por los pasos fronterizos que conectan Argentina con Chile, desde Neuquén y Río Negro, las autoridades provinciales recordaron que los usuarios de los pasos deben prever sus viajes de acuerdo a los nuevos horarios de Chile y tener en cuenta las condiciones climáticas propias de la época; también, recomendaron consultar con antelación el estado de rutas y pasos antes de emprender el cruce.