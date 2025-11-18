Cruces fronterizos a Chile hoy: todo lo que necesitas saber este 18 de noviembre 2025
Pasos fronterizos hoy: ¿cómo están las rutas para llegar a Chile este martes 18 de noviembre 2025? Conocé acá las condiciones diarias y las recomendaciones oficiales para viajar desde Neuquén y Río Negro.
¿Están habilitados los pasos a Chile hoy, martes 18 de noviembre 2025? Te traemos la información clave de los cruces desde Neuquén y Río Negro. Conocé el estado de las rutas de alta montaña (si hay hielo o si es necesaria la portación de cadenas), los horarios de apertura y cierre de cada aduana y la lista de documentos obligatorios para viajar.
Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy?
Para cruzar a Chile desde Neuquén o Río Negro hoy, martes 18 de noviembre 2025, la información oficial es clave. A continuación, te brindamos el reporte actualizado de habilitación de rutas, los horarios de aduana y las precauciones viales que debés tomar.
|Paso Fronterizo
|Estado Hoy (17/11/2025)
|Horario de Atención
|Recomendaciones Clave
|Cardenal Samoré
|HABILITADO
|8 a 19 hs.
|Calzada despejada. Mantenga las
distancias de frenado. Personal y equipos
de Vialidad Nacional operando.
|Mamuil Malal (ex Tromen)
|HABILITADO
|8 a 20 hs.
|Sectores poceados y barro.
|Pino Hachado
|HABILITADO
|8 a 19 hs.
|Calzada despejada. Zonas con animales
sueltos. Posible caída de piedras en el
km 48.
|Icalma
|HABILITADO
|Egreso 8 a 19.
Ingreso 8 a 17.
|Portación obligatoria de cadenas.
|Hua Hum
|HABILITADO
|8 a 20 hs. Consultar horarios de barcaza.
|Sectores poceados y barro. Portar cadenas.
|Pichachen
|HABILITADO
|De 8 a 18 para el ingreso a Chile.
De 8 a 19 para el ingreso a Argentina.
|Paso habilitado en horario normal, para vehículos livianos.
Clima en la alta montaña: pronóstico para la zona de lagos en la Patagonia, Argentina
Las autoridades provinciales recuerdan a los viajeros prever sus traslados de acuerdo con los nuevos horarios de Chile y las condiciones climáticas. El pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para la zona de lagos anticipa para este martes 18 de noviembre 2025:
- Se intensifica el ingreso de aire del sudoeste, con períodos ventosos en el norte de la Patagonia.
- Ingreso de aire húmedo hacia el jueves, que provoca aumento de la inestabilidad.
- Posible formación de tormentas.
Requisitos esenciales y documentación para viajar a Chile
Antes de emprender el cruce hacia Chile desde cualquier punto de Argentina, recordá verificar la siguiente documentación obligatoria:
|Categoría
|Requisito Obligatorio
|Detalle de Vehículo
|Identidad
|DNI o Pasaporte vigente.
|N/A
|Vehículo Propio
|Título y Cédula de Identificación del Automotor (Verde/Azul).
|Permiso de conducir.
|Vehículo de Terceros
|Cédula Azul o Autorización ante Escribano Público.
|Válida en Chile y Mercosur.
|Seguro
|Comprobante del Seguro de Responsabilidad Civil (Mercosur).
|Obligatorio (ej. Carta verde).
|Vial
|Portación de Cadenas
|Indispensable para alta montaña en esta época.
