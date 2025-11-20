Cruces fronterizos a Chile hoy: todo lo que necesitas saber este 20 de noviembre 2025

¿Están habilitados los pasos a Chile hoy, jueves 20 de noviembre 2025? Te traemos la información clave de los cruces desde Neuquén y Río Negro. Conocé el estado de las rutas de alta montaña (si hay hielo o si es necesaria la portación de cadenas), los horarios de apertura y cierre de cada aduana y la lista de documentos obligatorios para viajar.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy?

Para cruzar a Chile desde Neuquén o Río Negro hoy, jueves 20 de noviembre 2025, la información oficial es clave. A continuación, te brindamos el reporte actualizado de habilitación de rutas, los horarios de aduana y las precauciones viales que debés tomar.

Paso Fronterizo Estado Hoy (17/11/2025) Horario de Atención Recomendaciones Clave Cardenal Samoré HABILITADO 8 a 19 hs. Calzada despejada. Mantenga las

distancias de frenado. Personal y equipos

de Vialidad Nacional operando. Mamuil Malal (ex Tromen) HABILITADO 8 a 20 hs. Sectores poceados y barro. Pino Hachado HABILITADO 8 a 19 hs. Calzada despejada. Zonas con animales

sueltos. Posible caída de piedras en el

km 48. Icalma HABILITADO Egreso 8 a 19.

Ingreso 8 a 17. Portación obligatoria de cadenas. Hua Hum HABILITADO 8 a 20 hs. Consultar horarios de barcaza. Sectores poceados y barro. Portar cadenas. Pichachen HABILITADO De 8 a 18 para el ingreso a Chile.

De 8 a 19 para el ingreso a Argentina. Paso habilitado en horario normal, para vehículos livianos.

Clima en la alta montaña: pronóstico para la zona de lagos en la Patagonia, Argentina

Las autoridades provinciales recuerdan a los viajeros prever sus traslados de acuerdo con los nuevos horarios de Chile y las condiciones climáticas. El pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para la zona de lagos anticipa para este jueves 20 de noviembre 2025:

Se intensifica el ingreso de aire del sudoeste, con períodos ventosos en el norte de la Patagonia.

Ingreso de aire húmedo hacia el jueves, que provoca aumento de la inestabilidad.

Posible formación de tormentas.

Requisitos esenciales y documentación para viajar a Chile

Antes de emprender el cruce hacia Chile desde cualquier punto de Argentina, recordá verificar la siguiente documentación obligatoria: