ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Servicios

Cruces fronterizos a Chile hoy: todo lo que necesitas saber este 20 de noviembre 2025

Pasos fronterizos hoy: ¿cómo están las rutas para llegar a Chile este jueves 20 de noviembre 2025? Conocé acá las condiciones diarias y las recomendaciones oficiales para viajar desde Neuquén y Río Negro.

Te puede interesar

Redacción

Por Redacción

¿Están habilitados los pasos a Chile hoy, jueves 20 de noviembre 2025? Te traemos la información clave de los cruces desde Neuquén y Río Negro. Conocé el estado de las rutas de alta montaña (si hay hielo o si es necesaria la portación de cadenas), los horarios de apertura y cierre de cada aduana y la lista de documentos obligatorios para viajar.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy?

Para cruzar a Chile desde Neuquén o Río Negro hoy, jueves 20 de noviembre 2025, la información oficial es clave. A continuación, te brindamos el reporte actualizado de habilitación de rutas, los horarios de aduana y las precauciones viales que debés tomar.

Paso FronterizoEstado Hoy (17/11/2025)Horario de AtenciónRecomendaciones Clave
Cardenal SamoréHABILITADO8 a 19 hs.Calzada despejada. Mantenga las
distancias de frenado. Personal y equipos
de Vialidad Nacional operando.
Mamuil Malal (ex Tromen)HABILITADO8 a 20 hs.Sectores poceados y barro.
Pino HachadoHABILITADO8 a 19 hs.Calzada despejada. Zonas con animales
sueltos. Posible caída de piedras en el
km 48.
IcalmaHABILITADOEgreso 8 a 19.
Ingreso 8 a 17.		Portación obligatoria de cadenas.
Hua HumHABILITADO8 a 20 hs. Consultar horarios de barcaza.Sectores poceados y barro. Portar cadenas.
PichachenHABILITADODe 8 a 18 para el ingreso a Chile.
De 8 a 19 para el ingreso a Argentina.		Paso habilitado en horario normal, para vehículos livianos.

Clima en la alta montaña: pronóstico para la zona de lagos en la Patagonia, Argentina

Las autoridades provinciales recuerdan a los viajeros prever sus traslados de acuerdo con los nuevos horarios de Chile y las condiciones climáticas. El pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para la zona de lagos anticipa para este jueves 20 de noviembre 2025:

  • Se intensifica el ingreso de aire del sudoeste, con períodos ventosos en el norte de la Patagonia.
  • Ingreso de aire húmedo hacia el jueves, que provoca aumento de la inestabilidad.
  • Posible formación de tormentas.

Requisitos esenciales y documentación para viajar a Chile

Antes de emprender el cruce hacia Chile desde cualquier punto de Argentina, recordá verificar la siguiente documentación obligatoria:

CategoríaRequisito ObligatorioDetalle de Vehículo
IdentidadDNI o Pasaporte vigente.N/A
Vehículo PropioTítulo y Cédula de Identificación del Automotor (Verde/Azul).Permiso de conducir.
Vehículo de TercerosCédula Azul o Autorización ante Escribano Público.Válida en Chile y Mercosur.
SeguroComprobante del Seguro de Responsabilidad Civil (Mercosur).Obligatorio (ej. Carta verde).
VialPortación de CadenasIndispensable para alta montaña en esta época.

Temas

Chile

Estado de las rutas

Pasos fronterizos

¿Están habilitados los pasos a Chile hoy, jueves 20 de noviembre 2025? Te traemos la información clave de los cruces desde Neuquén y Río Negro. Conocé el estado de las rutas de alta montaña (si hay hielo o si es necesaria la portación de cadenas), los horarios de apertura y cierre de cada aduana y la lista de documentos obligatorios para viajar.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios