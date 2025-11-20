Neuquén bajo alerta por viento y ráfagas de hasta 100 km/h: ¿qué pasa en Río Negro y cómo afecta al Alto Valle?

Después de un miércoles más calmo, el viento regresó con todo a la Patagonia. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó para el cuarto día de la semana, otra alerta amarilla y adelantó que se esperan ráfagas de hasta 100 km/h. El temporal afectará principalmente a la provincia de Neuquén, pero te contamos los efectos que tendrá en Río Negro y el Alto Valle.

Es la tercera alerta que el organismo nacional lanzó en esta semana, pero esta vez afectará solo a Neuquén. Según la información brindada, este jueves se espera el ingreso de vientos del sector oeste que tendrá velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrán superar los 90 km/h.

Además, el SMN remarcó que «no se descarta reducción de la visibilidad por polvo levantado por el viento». Respecto a las zonas afectadas de Neuquén, se detalló que alcanzará a Confluencia, Añelo, Pehuenches, Picún Leufú, Loncopué, Picunches, Ñorquín, Chos Malal y Minas.

Alerta en Neuquén: qué pasa en Río Negro y el Alto Valle

Si bien Río Negro no está bajo alerta, el viento también tendrá efectos en la región del Alto Valle.

El organismo detalló que la temperatura máxima en ciudades como Roca y Neuquén alcanzará los 25°C. Por su parte, la temperatura mínima se establecerá en los 18°C, garantizando una noche templada y confortable.

En Roca el viento será un factor importante, especialmente durante la mañana y la tarde. Se esperan ráfagas con velocidades que oscilarán entre los 50 y 78 km/h. Hacia la noche, el viento tendrá a disminuir su intensidad, pero las ráfagas se mantendrán por encima de los 42 km/h.

En Neuquén el viento será mucho más intenso. Las velocidades oscilarán entre 32 y 52 km/h; y las ráfagas de viento entre los 60 km/h y los 90 km/h. La franja horaria más complicada será durante la mañana y la tarde.