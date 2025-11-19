Calor intenso en el Alto Valle: así estará el tiempo el fin de semana en Neuquén y Río Negro

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anticipó para este lunes y el comienzo de la semana días de altas temperaturas, tiempo estable y viento moderado en gran parte del Alto Valle y la Patagonia norte.

En Neuquén capital, se esperan jornadas de tiempo bueno y caluroso, con una máxima que podría llegar a 37°C y una mínima de 12°C. El viento será leve a moderado, con ráfagas que no superarán los 40 km/h, lo que favorecerá condiciones estables y sin sobresaltos climáticos.

En General Roca, el panorama será similar: calor sostenido durante todo el fin de semana y el inicio de la próxima, con temperaturas que también alcanzarán los 37°C y descenderán a 14°C por la noche. Se prevé viento moderado con ráfagas inferiores a los 50 km/h.

Cómo estará el tiempo en otras zonas de la región

Costa atlántica – Viedma

Viedma no quedará afuera del calor. La capital rionegrina tendrá una máxima de 37°C y mínima de 6°C. Si bien el día será estable, por la noche del domingo el viento podría intensificarse con ráfagas de hasta 80 km/h, por lo que se recomienda precaución.

Cordillera – Bariloche

En Bariloche se espera una jornada más fresca, con máxima de 27°C y mínima de 5°C. El viento será leve y las ráfagas no superarán los 23 km/h, lo que permitirá disfrutar un comienzo de semana sin complicaciones climáticas.

Regiones de Río Negro y Neuquén

Región sur rionegrina – Ingeniero Jacobacci

Se anticipa sol radiante, máxima de 32°C y mínima de 13°C. El viento soplará moderado con ráfagas apenas por encima de los 40 km/h.

Norte de Neuquén – Chos Malal

El norte neuquino también tendrá tiempo bueno y caluroso, con máxima de 31°C y mínima de 7°C, acompañado de ráfagas leves que no superarán los 35 km/h.

Centro neuquino – Zapala

El centro provincial será la zona más inestable, con tormentas dispersas, pero también momentos de sol que llevarán la temperatura hasta 33°C, con una mínima de 12°C. El viento será moderado con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h.

El comienzo de semana se perfila entonces caluroso y mayormente estable en toda la región, con algunas excepciones y posibles tormentas en sectores del centro de Neuquén.