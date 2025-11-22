Cruces fronterizos a Chile hoy: todo lo que necesitas saber este 22 de noviembre 2025

¿Están habilitados los pasos a Chile hoy, sábado 22 de noviembre 2025? Te traemos la información clave de los cruces desde Neuquén y Río Negro. Conocé el estado de las rutas de alta montaña (si hay hielo o si es necesaria la portación de cadenas), los horarios de apertura y cierre de cada aduana y la lista de documentos obligatorios para viajar.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy?

Para cruzar a Chile desde Neuquén o Río Negro hoy, sábado 22 de noviembre 2025, la información oficial es clave. A continuación, te brindamos el reporte actualizado de habilitación de rutas, los horarios de aduana y las precauciones viales que debés tomar.

Paso Fronterizo Estado Hoy Horario de Atención Recomendaciones Clave Cardenal Samoré HABILITADO 8 a 19 hs. Calzada despejada. Mantenga las

distancias de frenado. Personal y equipos

de Vialidad Nacional operando. Mamuil Malal (ex Tromen) HABILITADO 8 a 20 hs. Sectores poceados y barro. Pino Hachado HABILITADO 8 a 19 hs. Calzada despejada. Zonas con animales

sueltos. Posible caída de piedras en el

km 48. Icalma HABILITADO Egreso 8 a 19.

Ingreso 8 a 17. Portación obligatoria de cadenas. Hua Hum HABILITADO 8 a 20 hs. Consultar horarios de barcaza. Sectores poceados y barro. Portar cadenas. Pichachen HABILITADO De 8 a 18 para el ingreso a Chile.

De 8 a 19 para el ingreso a Argentina. Paso habilitado en horario normal, para vehículos livianos.

Clima en la alta montaña: pronóstico para la zona de lagos en la Patagonia, Argentina

Las autoridades provinciales recuerdan a los viajeros prever sus traslados de acuerdo con los nuevos horarios de Chile y las condiciones climáticas. El pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para la zona de lagos anticipa para este sábado 22 de noviembre 2025:

Se espera una jornada con un cielo parcialmente nublado, con vientos leves.

La temperatura rondará entre 5 y 23ºC.

Requisitos esenciales y documentación para viajar a Chile

Antes de emprender el cruce hacia Chile desde cualquier punto de Argentina, recordá verificar la siguiente documentación obligatoria: