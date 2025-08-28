¿Cuándo cambia la hora en Chile?: Todo lo que hay que saber sobre la medida

Chile se prepara para un nuevo cambio de hora. Gran parte del país deberá adelantar sus relojes para dar inicio al horario de verano, una medida que llega meses después del último ajuste, en abril pasado, cuando se pasó al huso horario de invierno. Los detalles de la medida en el vecino país.

Chile cambia de hora en septiembre 2025: ¿a partir de cuándo hay que ajustar el reloj?

Según lo previsto por el gobierno de Chile, el próximo cambio de horario deberá ajustarse a partir del 6 de septiembre 2025, momento en el que los ciudadanos locales tendrán que adelantar los relojes de acuerdo a lo establecido por normativa.

Así, a partir de la última hora de ese sábado y la medianoche del domingo 7 de septiembre 2025 deberá correrse el reloj a la 1AM en la mayoría de las regiones de Chile.

Cabe tener en cuenta que el cambio de horario aplica a todo el territorio nacional de Chile, exceptuando a la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, que desde el año 2016 mantiene el llamado horario de verano durante todo el año.

La medida de cambio de horario en las regiones de Chile se encuentra determinada en el Decreto 244 de este país, donde se explica la configuración de la nueva hora que se sostendrá hasta abril próximo, en 2026.

Chile cambia de hora en septiembre 2025: ¿Dónde consultar la hora oficial?

Ante dudas y consultas, el gobierno de Chile dispone de un sitio oficial para consultar la hora que rige para ese país.

La actualización del horario se encuentra a cargo de la Armada de Chile, quienes cuentan con los relojes que marcan hora y fecha exacta en los diversos territorios del vecino país.