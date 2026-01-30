¿Vuelven los Créditos ANSES? Todo sobre el plan para desendeudar a hogares en 2026

La posibilidad de que los Créditos ANSES vuelvan a estar operativos en 2026 ha generado una fuerte expectativa entre los sectores que hoy se encuentran excluidos del sistema bancario tradicional. Tras su eliminación definitiva mediante el decreto 421/2025, un nuevo proyecto impulsado por bloques de la oposición busca restituir estas líneas de financiamiento utilizando recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

El objetivo central de la reincorporación de los Créditos ANSES no es fomentar el consumo directo, sino ofrecer una vía de salida para quienes hoy enfrentan intereses asfixiantes en tarjetas de crédito y préstamos informales.

El impacto en AUH y asignaciones: quiénes podrían solicitar el Crédito ANSES

A diferencia de los esquemas vigentes hasta 2025, esta nueva propuesta legislativa pone un foco especial en la vulnerabilidad financiera de los hogares que perciben ayuda estatal.

De aprobarse la ley, el universo de beneficiarios incluiría a:

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo (AUE) : titulares vigentes en todo el país.

y : titulares vigentes en todo el país. Jubilados y pensionados (SIPA) : con ingresos que no superen los seis haberes mínimos.

: con ingresos que no superen los seis haberes mínimos. Pensiones No Contributivas (PNC) .

. Personal de casas particulares y Monotributistas de las categorías A, B, C y D.

Condiciones y montos de los Créditos ANSES: desendeudamiento sin efectivo

El proyecto establece límites estrictos para evitar el sobreendeudamiento, fijando el monto máximo en $1.500.000, ajustable según la evolución del Salario Mínimo. Una de las novedades más importantes es la operatoria 100% digital: el beneficiario no recibirá dinero en mano, sino que deberá indicar a qué banco o financiera le adeuda dinero para que ANSES realice la transferencia directa.

Tasa de interés : se aplicará la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR) más 10 puntos, manteniéndose siempre por debajo de los costos de las tarjetas comerciales.

: se aplicará la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR) más 10 puntos, manteniéndose siempre por debajo de los costos de las tarjetas comerciales. Tope de cuota: el descuento mensual no podrá exceder el 30% del ingreso neto del solicitante.

Créditos ANSES: ¿Cuándo se define la vuelta de los préstamos?

Es fundamental destacar que, al tratarse de un proyecto de ley, los Créditos ANSES no están vigentes actualmente. El debate formal en el Congreso está previsto para el inicio de las sesiones ordinarias, el 1° de marzo 2026.

Hasta tanto el Poder Legislativo no apruebe la norma, el organismo previsional no tiene habilitado ningún formulario de inscripción ni trámite presencial para tal fin.

Para evitar estafas, recordá que ANSES nunca solicita datos bancarios ni claves por teléfono.