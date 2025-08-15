Próximo fin de semana largo en 2025: fechas y claves para planificar tu descanso

¿Ya estás pensando en la próxima escapada? Después del fin de semana largo de agosto 2025, la pregunta del millón es: ¿cuándo es el próximo feriado? Para que puedas planificar con anticipación, acá te contamos cuál es la próxima fecha importante que te regalará un merecido descanso.

¿Cuáles son los próximos feriados de 2025?

Con agosto 2025 en marcha, muchos argentinos se preguntan cuándo será el próximo feriado nacional para planificar una escapada o simplemente descansar.

Sin embargo, el calendario de 2025 presenta algunas particularidades que generan confusión: ni el 15 de agosto 2025 ni el 12 de octubre 2025 serán feriados de alcance general.

Es que el viernes 15 de agosto 2025 fue decretado por el gobierno de Javier Milei como «día no laborable con fines turísticos».

¿Qué significa?: A diferencia de un feriado, en esta fecha el trabajo es optativo para el empleador. Si se trabaja, no se paga doble jornada. La medida busca fomentar el turismo, pero no garantiza el descanso para todos los trabajadores.

¿Qué pasa con el 12 de octubre?

El feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que se conmemora el 12 de octubre, este año cae domingo.

¿Se traslada?: No. Según la Ley 27.399, los feriados trasladables que caen martes o miércoles se pasan al lunes anterior, y los que caen jueves o viernes, al lunes siguiente. La ley no contempla traslados para los feriados que caen en fin de semana, por lo que no habrá un día de descanso extra por esta fecha.

Feriados: ¿Cuándo es el próximo fin de semana largo de 2025?

El próximo feriado nacional de alcance general y obligatorio para todos los trabajadores en Argentina será recién el lunes 24 de noviembre, por el traslado del Día de la Soberanía Nacional, que se conmemora el 20 de noviembre.

Con información de Noticias Argentinas.-