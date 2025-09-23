Pensiones No Contributivas por invalidez: qué debes saber sobre sus incompatibilidades
ANSES dispone de las Pensiones No Contributivas por invalidez para aquellas personas en situación de vulnerabilidad, que no tienen ningún económico. Conocé acá cuáles son los requisitos que no se consideran para su cobro.
Si tenés una incapacidad total y permanente, podés solicitar y acceder a una Pensión no Contributiva (PNC) por invalidez a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Este beneficio, destinado a personas en situación de vulnerabilidad, continúa vigente y es una herramienta clave para quienes no cuentan con otra cobertura previsional.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) es la encargada de evaluar y aprobar cada solicitud de Pensión No Contributiva. Para acreditarla, en esta nota te detallamos los requisitos de compatibilidad para que puedas gestionar el trámite de manera correcta y conocer si te corresponde este beneficio de cobro mensual.
Pensiones No Contributivas por invalidez: cuáles son las incompatibilidades para cobrarlas por ANSES
Según lo informado oficialmente por ANSES, las Pensiones No Contributivas (PNC) son incompatibles con las siguientes circunstancias:
- Cualquier tipo de relación laboral, ya sea esta en relación de dependencia, en forma autónoma o monotributista.
- Que no se acredite de manera médica la invalidez del solicitante.
En caso de quienes cobran la Asignación Universal por Hijo o la Asignación por Embarazo, si se otorga la Pensión No Contributiva por invalidez dejarán de pagarse estos beneficios de ANSES. En su lugar, pueden cobrarse la Asignación Familiar por Hijo o la Asignación Familiar por Prenatal, según corresponda.
Pensiones No Contributivas por invalidez: de cuánto son los montos que paga ANSES
El monto de la Pensión No Contributiva por invalidez equivale a
- 70% de una jubilación mínima de ANSES.
Este monto total se actualiza mensualmente, acorde a la fórmula de movilidad jubilatoria vigente que se corresponde con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
