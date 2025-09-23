Pensiones No Contributivas por invalidez: qué debes saber sobre sus incompatibilidades

Si tenés una incapacidad total y permanente, podés solicitar y acceder a una Pensión no Contributiva (PNC) por invalidez a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Este beneficio, destinado a personas en situación de vulnerabilidad, continúa vigente y es una herramienta clave para quienes no cuentan con otra cobertura previsional.

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) es la encargada de evaluar y aprobar cada solicitud de Pensión No Contributiva. Para acreditarla, en esta nota te detallamos los requisitos de compatibilidad para que puedas gestionar el trámite de manera correcta y conocer si te corresponde este beneficio de cobro mensual.

Pensiones No Contributivas por invalidez: cuáles son las incompatibilidades para cobrarlas por ANSES

Según lo informado oficialmente por ANSES, las Pensiones No Contributivas (PNC) son incompatibles con las siguientes circunstancias:

Cualquier tipo de relación laboral , ya sea esta en relación de dependencia, en forma autónoma o monotributista.

, ya sea esta en relación de dependencia, en forma autónoma o monotributista. Que no se acredite de manera médica la invalidez del solicitante.

En caso de quienes cobran la Asignación Universal por Hijo o la Asignación por Embarazo, si se otorga la Pensión No Contributiva por invalidez dejarán de pagarse estos beneficios de ANSES. En su lugar, pueden cobrarse la Asignación Familiar por Hijo o la Asignación Familiar por Prenatal, según corresponda.

Pensiones No Contributivas por invalidez: de cuánto son los montos que paga ANSES

El monto de la Pensión No Contributiva por invalidez equivale a

70% de una jubilación mínima de ANSES.

Este monto total se actualiza mensualmente, acorde a la fórmula de movilidad jubilatoria vigente que se corresponde con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).