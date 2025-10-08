Se activó el pago a las pensiones de Anses: cuándo cobro en octubre 2025

La Anses activó el pago de las Pensiones No Contributivas de octubre 2025. Este mes, todos los beneficiarios percibirán un aumento del 1,8% por la fórmula de movilidad vigente. Paralelamente, aquellos que cobran el haber mínimo reciben un bono de hasta $70.000 extra. Te mostramos cuándo y cómo cobrás, ya que el depósito se organiza, como siempre, por la terminación de tu DNI.

Cuánto cobran las Pensiones No Contributivas en octubre 2025

Estos son los montos de las pensiones de Anses con aumento en octubre 2025:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $261.038,70. Con el bono: $331.038,70.

Con el bono: $331.038,70. Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $228.408,87. Con el bono: $298.408,87.

Con el bono: $298.408,87. Pensión para Madres de 7 hijos: $326.298,38. Con el bono: $396.298,38.

Con las PNC el Estado Nacional busca acompañar a quienes no tienen trabajo formal ni cobertura previsional. El organismo previsional recordó que todos los pagos se realizarán en las fechas estipuladas en el calendario habitual.

Se activó el pago de las pensiones de Anses: cuándo cobro en octubre 2025

Debido al feriado del viernes 10 de octubre, por el Día de la Diversidad, el calendario de pagos de las Pensiones No Contributivas de Anses en octubre 2025 quedó establecido de la siguiente manera:

DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de octubre

DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: 9 de octubre

Pensiones de Anses: cómo saber si se cobra una prestación en octubre 2025

En simples pasos se puede verificar si se accede a una de las pensiones de Anses en octubre 2025. Para ello se debe: