El Gobierno Nacional difundió los montos que recibirán las autoridades de mesa, delegados judiciales y delegados tecnológicos que participen en las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre 2025. Los valores fueron fijados a través de la Resolución 347/2025 publicada en el Boletín Oficial. Los detalles en esta nota.

Cuánto cobrarán las autoridades de mesa en las elecciones de octubre 2025

De cara a las elecciones de octubre 2025, el Gobierno Nacional fijó en $40.000 el pago por viáticos para cada ciudadano que se desempeñe como autoridad de mesa. Además, quienes participen en las actividades de capacitación recibirán un adicional de $40.000.

“Resulta conveniente estimular la participación en actividades de capacitación por parte de dichos ciudadanos, mediante la asignación de una compensación adicional a los efectos de propender a la mejora del desenvolvimiento de los comicios”, explicó el texto oficial respecto del extra.

Paralelamente, los delegados designados por la Justicia Nacional Electoral en los locales de votación percibirán $80.000, mientras que los delegados judiciales que remitan los reportes requeridos por la Cámara Nacional Electoral recibirán un adicional de $40.000.

Por último, aquellos que estén encargados de la verificación biométrica de identidad cobrarán $120.000 en concepto de viático y capacitación.

Qué se vota en las elecciones de octubre 2025

En las elecciones del 26 de octubre 2025 se renovarán las cámaras del Congreso Nacional. Como ocurre cada dos años, los ciudadanos elegirán representantes para ocupar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. En resumen, estarán en juego 127 bancas de diputados y 24 de senadores.

El pago de los viáticos se realizará después de los comicios y los beneficiarios podrán optar por diferentes modalidades: aplicación del Correo Argentino, transferencia bancaria, billetera virtual, o cobro presencial en una sede del Correo Argentino.