Cómo saber dónde votás en las elecciones de octubre: paso a paso para consultar el padrón electoral

El próximo domingo 26 de octubre de 2025 los argentinos volverán a las urnas para renovar parte del Congreso de la Nación. En estas elecciones legislativas se elegirán 127 diputados nacionales y 24 senadores, que definirán la composición de ambas Cámaras durante los próximos dos años.

A diferencia de comicios anteriores, este año no habrá Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) a nivel nacional. La suspensión de las primarias fue aprobada en el Congreso durante las sesiones extraordinarias de comienzos de año, por lo que los votantes pasarán directamente a las elecciones generales.

El padrón electoral

Para poder votar es indispensable estar inscripto en el padrón. El padrón definitivo será publicado el 16 de septiembre, 40 días antes de la elección. Desde ese momento, cada ciudadano podrá consultar su lugar de votación de las siguientes maneras:

En internet, ingresando al sitio oficial de la Justicia Nacional Electoral y completando el formulario con DNI, género y distrito.

Por teléfono, llamando al 0800-999-7237.

A través de la aplicación Mi Argentina, que incluye la opción «Dónde voto», disponible para usuarios con identidad validada.

El sistema informará el establecimiento, la mesa y el número de orden correspondiente a cada votante.

Boleta Única de Papel

Otro cambio clave en 2025 es que por primera vez a nivel nacional se utilizará la Boleta Única de Papel, un sistema que ya se había implementado en varias provincias y que busca unificar el formato de votación. En septiembre se realizará la audiencia pública en la que se exhibirá el diseño definitivo de las boletas, junto con la validación de símbolos partidarios y fotografías de candidatos.

Fechas clave del cronograma electoral