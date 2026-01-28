Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados de Anses en febrero 2026

Los jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través de la Anses cobrarán en febrero de 2026 con un aumento del 2,85 %, correspondiente a la actualización mensual vinculada a la inflación de diciembre, que fue del 2,8 %. A este incremento se suma, una vez más, el bono extraordinario de $70.000, que permanece congelado desde hace más de un año.

Febrero 2026: cuánto cobrarán los jubilados y pensionados de Anses

De esta manera, los montos finales de Anses a cobrar quedan establecidos de la siguiente forma:

Jubilación mínima

Haber con aumento: $359.254,34

Bono: $70.000

Total a cobrar: $429.254,34

Jubilación máxima

Haber con aumento: $2.417.441,64

Sin bono

Total a cobrar: $2.417.441,64

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor)

Haber con aumento: $287.403,47

Bono: $70.000

Total a cobrar: $357.403,47

Pensiones No Contributivas (PNC por invalidez y vejez)

Haber con aumento: $251.478,04

Bono: $70.000

Total a cobrar: $321.478,04

El bono extraordinario de $70.000 está dirigido principalmente a quienes cobran la jubilación mínima, las pensiones no contributivas y la PUAM. Para aquellos beneficiarios que superan el haber mínimo, el refuerzo se paga de manera proporcional hasta alcanzar un tope de $429.254,34, que es el monto total que iguala a la jubilación mínima con bono incluido.

Así, ningún jubilado o pensionado que reciba el bono cobrará menos de esa cifra en febrero. El refuerzo se acredita automáticamente junto con el haber mensual, sin necesidad de realizar trámites adicionales, y continúa siendo una herramienta clave para sostener los ingresos de los sectores más vulnerables del sistema previsional.

Como ocurre todos los meses, el calendario de pagos dependerá de la terminación del DNI de cada beneficiario y se extenderá a lo largo de febrero.