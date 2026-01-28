Nuevos topes y montos del bono de ANSES para jubilados en febrero 2026: ¿cómo afectará tu pago?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el esquema de pagos para febrero 2026, ratificando la continuidad del bono extraordinario de $70.000. Sin embargo, este mes llega con una particularidad: el refuerzo funciona como una suma variable que busca equiparar los ingresos hasta un techo determinado.

Tras el último aumento por movilidad del 2,85%, el haber mínimo que paga ANSES se ubica en $359.219,42, lo que eleva el tope de cobro con bono incluido a los $429.219,42. Quienes superen esta cifra final no percibirán el adicional, mientras que aquellos con haberes intermedios recibirán un proporcional.

Cómo se calcula el bono proporcional de ANSES: quiénes cobran menos de $70.000

A diferencia de otros períodos, el refuerzo económico de este mes no es una suma fija para todo el universo de beneficiarios. ANSES aplica un sistema de escala proporcional para garantizar que ningún jubilado que esté cerca de la mínima quede por debajo del nuevo techo establecido.

Jubilados con la mínima : perciben el haber de $359.219,42 más el bono completo de $70.000 , alcanzando los $429.219,42 .

: perciben el haber de $359.219,42 más el bono completo de , alcanzando los . Jubilados con haberes superiores a la mínima : recibirán un extra solo para completar el tope. Por ejemplo, si un jubilado tiene un haber de $390.000, su bono será de $39.219,42.

: recibirán un extra solo para completar el tope. Por ejemplo, si un jubilado tiene un haber de $390.000, su bono será de $39.219,42. Jubilados por encima del tope: quienes perciban una jubilación superior a $429.219,42 no recibirán ningún tipo de refuerzo este mes.

Este mecanismo busca concentrar el auxilio económico en los sectores con menores ingresos, manteniendo la capacidad de compra frente a la dinámica inflacionaria.

Calendario de pagos de ANSES febrero 2026: cambios por los feriados de Carnaval

El cronograma de cobros de este mes se verá interrumpido por los feriados nacionales del lunes 16 y martes 17 de febrero 2026. Esta reorganización obliga a los beneficiarios a prestar especial atención a su fecha de cobro según la terminación del DNI, ya que los pagos se retomarán recién el miércoles 18.

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0: lunes 9 de febrero

DNI terminados en 1: martes 10 de febrero

DNI terminados en 2: miércoles 11 de febrero

DNI terminados en 3: jueves 12 de febrero

DNI terminados en 4: viernes 13 de febrero

DNI terminados en 5: miércoles 18 de febrero (tras los feriados)

DNI terminados en 6 y 7: jueves 19 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: viernes 20 de febrero

Jubilados con haberes superiores al mínimo:

Este grupo comenzará a percibir sus haberes y el proporcional del bono (en caso de corresponder) a partir del lunes 23 de febrero 2026, extendiéndose el pago hasta el viernes 27 de acuerdo a la finalización de su documento.