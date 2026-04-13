CUD digital 2026: cómo gestionar tu certificado de discapacidad fácilmente

La modernización de los procesos administrativos en Argentina ha transformado el acceso a derechos fundamentales. Bajo la actual gestión de la Secretaría Nacional de Discapacidad, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) ha consolidado su formato digital como una herramienta de plena validez legal.

El Certificado Único de Discapacidad (CUD), que certifica la condición de discapacidad en todo el territorio nacional, ya no depende exclusivamente del soporte físico, permitiendo que miles de usuarios gestionen sus prestaciones de salud y transporte directamente desde sus dispositivos móviles.

Certificado Único de Discapacidad: cómo iniciar la solicitud del CUD digital en la Secretaría Nacional de Discapacidad

El proceso para obtener el certificado comienza con una autogestión en la plataforma oficial del Estado.

Según los lineamientos de la Secretaría Nacional de Discapacidad , el primer paso es realizar la «Consulta Personalizada» en el sitio web de Argentina.gob.ar .

, el es realizar la «Consulta Personalizada» en el sitio web de . Allí, el sistema solicita datos sobre la edad , el origen de la discapacidad y el lugar de residencia para generar un listado específico de los requisitos médicos necesarios .

, el y el para generar un listado específico de los . Una vez que el interesado cuenta con la documentación técnica —certificados médicos con diagnóstico actualizado y estudios complementarios—, debe cargar la solicitud para que la Secretaría Nacional de Discapacidad, a través de sus juntas locales, asigne un turno para la evaluación interdisciplinaria.

Es importante destacar que, aunque el inicio y la visualización sean digitales, la instancia de evaluación por los profesionales de salud sigue siendo obligatoria y presencial.

Certificado Único de Discapacidad: visualización y validez del documento ante la Secretaría Nacional de Discapacidad

Una vez aprobado por la junta, el CUD digital se visualiza de forma inmediata en la aplicación Mi Argentina. La Secretaría Nacional de Discapacidad ha garantizado que este formato cuente con un código QR que permite la fiscalización en tiempo real por parte de empresas de transporte, obras sociales y organismos públicos.

Para que el documento aparezca en la sección «Mis Documentos«, el titular debe ser mayor de 13 años y tener su identidad validada en la plataforma. En el caso de menores de edad, los padres o tutores pueden asociar el certificado a su propio perfil digital, asegurando que la acreditación de derechos esté siempre disponible sin necesidad de portar el cartón físico, el cual, no obstante, sigue entregándose en las sedes de la Secretaría Nacional de Discapacidad para quien lo requiera.

Certificado Único de Discapacidad: beneficios y derechos garantizados por la Secretaría Nacional de Discapacidad

El CUD digital no es solo una credencial de identidad; es la llave para el ejercicio de derechos establecidos por las leyes 22.431 y 24.901. Al ser validado por la Secretaría Nacional de Discapacidad, el titular accede automáticamente a: