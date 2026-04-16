Nuevos requisitos para el CUD 2026: todo lo que necesitás saber para la renovación

Renovación del CUD 2026: Estos son los nuevos requisitos de la Secretaría de Discapacidad.-

El sistema de certificación en Argentina ha completado su transición institucional. La Secretaría de Discapacidad —organismo que absorbió las competencias de la anterior Agencia Nacional de Discapacidad— ha puesto en marcha el cronograma de renovaciones obligatorias del Certificado Único de Discapacidad (CUD) para este 2026.

Tras el período de prórrogas excepcionales, los titulares deben adecuarse a un protocolo de actualización que busca mayor precisión en los diagnósticos y eficiencia en la asignación de recursos, garantizando que el Certificado Único de Discapacidad (CUD) siga siendo la llave de acceso a los derechos de salud y movilidad.

Cambios en el Certificado Único de Discapacidad: el fin de las prórrogas automáticas del CUD

Durante el 2025, la Secretaría de Discapacidad implementó una extensión masiva para los certificados que vencían ese año, trasladando su validez hasta la misma fecha de 2026. Sin embargo, ese plazo está llegando a su fin. Todos los CUD que fueron beneficiados por dicha prórroga deben iniciar ahora el proceso de actualización para no perder la cobertura del 100% en prestaciones médicas y transporte.

Desde la Secretaría de Discapacidad aclaran que este llamado no es opcional para quienes tienen certificados con fechas de actualización en 2022, 2023 o 2024 que no fueron regularizados el año pasado.

El objetivo de este reordenamiento es descongestionar las Juntas Evaluadoras y asegurar que la base de datos de beneficiarios sea fidedigna y esté actualizada bajo los nuevos parámetros de la entidad.

Los nuevos requisitos para renovar el CUD ante la Secretaría de Discapacidad

Para este ciclo 2026, la Secretaría de Discapacidad ha actualizado los criterios de documentación. El proceso requiere que el solicitante presente una serie de informes que acrediten el origen de su condición (ya sea visual, motora, auditiva, intelectual, mental o visceral).

La evaluación es realizada por una Junta Evaluadora interdisciplinaria que, en esta nueva etapa, posee la facultad de solicitar estudios adicionales si la evidencia inicial no es concluyente.

Los documentos obligatorios que exige la Secretaría de Discapacidad son:

DNI original y copia : con domicilio actualizado.

: con domicilio actualizado. Estudios complementarios : informes médicos con una antigüedad máxima de 12 meses (un cambio frente a los 6 meses que se exigían previamente en ciertos casos) que avalen el diagnóstico actual.

: informes médicos con una antigüedad máxima de 12 meses (un cambio frente a los 6 meses que se exigían previamente en ciertos casos) que avalen el diagnóstico actual. Planillas específicas: formularios descargables según el tipo de discapacidad, que deben ser completados y firmados por el médico especialista tratante.

CUD: beneficios vigentes validados por la Secretaría de Discapacidad

Contar con el documento actualizado por la Secretaría de Discapacidad permite acceder a una red de protección social ineludible. Entre los beneficios más destacados se encuentran la cobertura total en tratamientos y rehabilitación, así como la gratuidad en el transporte público nacional (trenes, subtes y colectivos de corta y larga distancia).

Asimismo, la Secretaría de Discapacidad recuerda que el CUD es el requisito fundamental para gestionar el Símbolo Internacional de Acceso para estacionamiento libre y para tramitar ante ANSES las asignaciones familiares por hijo con discapacidad.

La vigencia del documento, ya sea en soporte papel o en su versión digital a través de Mi Argentina, asegura que el titular pueda ejercer sus derechos plenamente sin interrupciones administrativas.