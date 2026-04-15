Certificado Único de Discapacidad: ¿cuáles son los costos reales del trámite?

En un contexto donde la digitalización y los cambios administrativos pueden generar confusión, la transparencia informativa sobre los costos de los documentos públicos es esencial. El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es, por definición de ley, un documento gratuito que el Estado argentino garantiza a todos sus ciudadanos.

Bajo la actual gestión de la Secretaría Nacional de Discapacidad, esta condición de gratuidad absoluta del Certificado Único de Discapacidad (CUD) se mantiene vigente para asegurar que ninguna barrera económica impida el acceso a los derechos de salud, transporte y seguridad social que el CUD otorga.

Certificado Único de Discapacidad: gratuidad total en el proceso de la Secretaría Nacional de Discapacidad

Desde el inicio de la gestión hasta la entrega del documento, ninguna instancia del trámite ante la Secretaría Nacional de Discapacidad requiere el pago de aranceles. Esto incluye la consulta personalizada inicial en la web, la carga de documentación en las plataformas digitales y, fundamentalmente, la instancia de evaluación médica.

La Secretaría Nacional de Discapacidad dispone de Juntas Evaluadoras interdisciplinarias en todo el país que operan en establecimientos públicos. Los profesionales que integran estas juntas (médicos, psicólogos, trabajadores sociales) realizan su labor como parte del servicio estatal, por lo que el solicitante no debe abonar honorarios por la entrevista ni por la emisión del dictamen final, ya sea este positivo o denegatorio.

Certificado Único de Discapacidad: advertencias de la Secretaría Nacional de Discapacidad sobre gestorías y estafas

Debido a que el Certificado Único de Discapacidad habilita beneficios económicos y exenciones impositivas, la Secretaría Nacional de Discapacidad advierte regularmente sobre la proliferación de gestores que prometen «agilizar» el turno o «garantizar» la aprobación a cambio de un pago. Es importante subrayar que no existen intermediarios autorizados por la Secretaría Nacional de Discapacidad para este trámite.

Cualquier solicitud de dinero para «reservar» un turno en la Junta Evaluadora o para «descargar» el CUD digital desde Mi Argentina debe ser denunciada. El trámite es personal y voluntario. El único costo indirecto que podría afrontar un solicitante es el derivado de la obtención de sus propios estudios médicos (si elige realizarlos en el sector privado) o el traslado hacia la sede de evaluación, pero el documento en sí, emitido por la Secretaría Nacional de Discapacidad, no tiene precio de mercado ni tasa administrativa asociada.

Certificado Único de Discapacidad: vigencia y renovación sin costo ante la Secretaría Nacional de Discapacidad

Al igual que la solicitud inicial, las renovaciones y las actualizaciones de datos son gratuitas. La Secretaría Nacional de Discapacidad ha implementado sistemas de prórrogas automáticas para simplificar la vida de los usuarios, pero en los casos donde la renovación presencial es obligatoria, el procedimiento sigue siendo sin cargo.

Incluso en la visualización del formato digital, la plataforma Mi Argentina y la Secretaría Nacional de Discapacidad garantizan que el acceso a la credencial con código QR sea libre y permanente. La gratuidad es, en última instancia, el principio rector que garantiza que el CUD cumpla su rol como igualador de oportunidades.