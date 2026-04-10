Cómo obtener el Certificado Único de Discapacidad: guía 2026 para tramitarlo fácilmente

El acceso a los derechos fundamentales para las personas con discapacidad en Argentina se centraliza hoy bajo una nueva órbita administrativa. Con la disolución de la anterior agencia nacional, la Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud, es el organismo encargado de fiscalizar la emisión del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento público, cuya tramitación es voluntaria y gratuita, constituye la herramienta legal indispensable para certificar la condición de salud y garantizar el 100% de cobertura en tratamientos, rehabilitación y traslados gratuitos en transporte público.

Certificado Único de Discapacidad: el paso a paso para solicitar el CUD en la Secretaría Nacional de Discapacidad

El proceso para obtener el certificado este año comienza con una consulta personalizada en el portal oficial del Estado. Según la normativa vigente de la Secretaría Nacional de Discapacidad, el solicitante debe responder un cuestionario interactivo que determinará, según su edad, residencia y tipo de afección, la documentación específica que deberá presentar.

Una vez identificados los requisitos, el interesado debe reunir los certificados médicos, informes y estudios complementarios (con una antigüedad no mayor a seis meses) firmados por especialistas. Con la documentación completa, el siguiente paso es acudir a la Junta Evaluadora asignada según el domicilio que figura en el DNI para solicitar un turno de evaluación presencial.

Certificado Único de Discapacidad: documentación y evaluación interdisciplinaria de la Secretaría Nacional de Discapacidad

La Secretaría Nacional de Discapacidad enfatiza que la evaluación es realizada por una Junta Evaluadora interdisciplinaria. Este equipo de profesionales analiza el impacto de la condición de salud en la vida cotidiana del solicitante para determinar la emisión del certificado. Es obligatorio presentar:

DNI vigente : original y fotocopia del titular (y del tutor o representante legal, si corresponde).

: original y fotocopia del titular (y del tutor o representante legal, si corresponde). Planilla de solicitud : completada con los datos personales y de contacto.

: completada con los datos personales y de contacto. Resumen de historia clínica: debe ser exhaustivo y estar actualizado por el equipo de salud tratante.

Certificado Único de Discapacidad: beneficios vinculados y el nuevo formato digital de la Secretaría Nacional de Discapacidad

Una de las innovaciones que sostiene la Secretaría Nacional de Discapacidad es la coexistencia del soporte papel con el CUD digital.

Este último se genera automáticamente en la aplicación Mi Argentina para mayores de 13 años con identidad validada, teniendo la misma validez legal en todo el territorio nacional.

Además de la cobertura médica integral establecida por las leyes 22.431 y 24.901, el certificado otorgado por la Secretaría Nacional de Discapacidad permite acceder a las asignaciones familiares por hijo con discapacidad ante ANSES, exenciones impositivas y el Símbolo Internacional de Acceso para el libre estacionamiento.

La vigencia del documento es determinada por la Junta en cada caso particular, por lo que se recomienda verificar la fecha de actualización para evitar la interrupción de las prestaciones.