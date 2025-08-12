Descuentos exclusivos de billetera virtual líder por el Día del Niño: rubros y beneficios

En el marco de la celebración del Día del Niño, que este año se festeja el domingo 18 de agosto, Mercado Pago anunció una serie de promociones y descuentos exclusivos para compras en comercios adheridos de todo el país. La iniciativa busca impulsar las ventas en esta fecha clave para el comercio minorista y, a la vez ayuda a las familias a acceder a regalos y productos para los más chicos con mejores precios y opciones de pago flexibles.

Las promociones incluyen descuentos importantes en categorías como, por ejemplo:

Juguetes.

Indumentaria infantil.

Tecnología.

Libros.

Entretenimientos.

Además, en consonancia con otras billeteras virtuales, ofrece de cuotas sin interés en productos seleccionados. Estos beneficios se aplican tanto en:

Compras online a través de la plataforma de Mercado Libre y sitios asociados.

Compras presenciales.

Compra con código QR en tiendas físicas.

De esta forma, Mercado Pago se convirtió en un aliado estratégico de las familias para aprovechar promociones y financiar compras de manera más accesible. Este año, los descuentos especiales y beneficios exclusivos ya disfrutan en la semana previa y, el mismo día de la celebración también estarán vigentes. Las ofertas incluyen reintegros en jugueterías adheridas, cuotas sin interés en productos seleccionados y beneficios adicionales para quienes utilicen tarjetas vinculadas a la aplicación. Estas promociones buscan impulsar las ventas y, al mismo tiempo, brindar un alivio económico a los hogares, ya que, cada ahorro cuenta.

Además, uno de los puntos fuertes de la campaña es el cashback. Consiste en que, en ciertos comercios, los usuarios podrán recibir un reintegro de hasta $5.000 en su cuenta de Mercado Pago, lo que significa un ahorro adicional que puede reutilizarse para nuevas compras en la previa de la fecha.

Además, brinda hasta un 20% de descuento en juguetes y artículos infantiles para hacer aún más tentadora la oferta de compra en una de las fechas que más ventas se dan en el calendario anual, junto con la celebración de Navidad y Año Nuevo.

También durante agosto mantiene múltiples ofertas en diferentes supermercados del país con descuentos variables dependiendo de cada uno de ellos, además de días específicos y formas de pago.