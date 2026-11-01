La falta de votos condiciona al Gobierno para suspender las PASO: la estrategia que analiza la oposición

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, asumió el liderazgo de las conversaciones con los gobernadores para la reforma electoral. Foto: Clarín Fotografía.

El Gobierno Nacional atraviesa un escenario de extrema complejidad para lograr la suspensión de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de cara a las elecciones 2027. A menos de un mes del cierre del período de sesiones ordinarias, el oficialismo sigue sin reunir los 37 votos necesarios en el Senado para aprobar la reforma electoral.

La iniciativa oficial ingresó al Congreso en abril y continúa empantanada ante la resistencia de sus principales aliados parlamentarios y de los gobernadores que usualmente acompañan a la Casa Rosada. La Libertad Avanza cuenta con 21 bancas propias y necesita asegurar al menos 16 voluntades provenientes de otras fuerzas, una meta que todavía resulta esquiva.

Frente a esta coyuntura, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, asumió el liderazgo de las conversaciones con los mandatarios provinciales. El objetivo del Gobierno es transformar los acuerdos políticos y las demandas locales en respaldos legislativos efectivos. Hasta el momento, el oficialismo logró acercar 11 de los 16 votos requeridos, pero el desafío central consiste en convertir esos compromisos condicionados en una mayoría concreta dentro del recinto.

La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, decidió mantenerse al margen de la negociación directa. Su argumento central es que las conversaciones están atravesadas por los acuerdos electorales que cada espacio pretende cerrar en sus respectivos distritos, según reportó Noticias Argentinas.

La negociación también expone diferencias dentro del oficialismo, destacó Infobae. Un sector de la mesa política libertaria sostiene que la suspensión debe aprobarse antes de fin de año para evitar que el debate ingrese en 2027 condicionado por el calendario electoral. Otra mirada interna admite que la definición podría postergarse hasta las sesiones extraordinarias o incluso hasta febrero.

La urgencia del Gobierno se sustenta en un cálculo estratégico: la suspensión de las primarias le quitaría al peronismo su principal instrumento institucional para procesar las internas. En la mesa política libertaria asumen que enfrentar a una oposición fragmentada ampliaría de forma directa las posibilidades del presidente Javier Milei de imponerse en primera vuelta.

El impacto en la estrategia política de Kicillof

El peronismo observa con profunda atención cada movimiento del Gobierno nacional en el Congreso. En la ciudad de La Plata, el gobernador bonaerense Axel Kicillof analiza un escenario que se acomoda de forma directa a su proyecto político. La estrategia consiste en mantener vigentes las PASO y establecer que la elección general de la provincia de Buenos Aires se realice en simultáneo con los comicios nacionales.

Para el entorno del mandatario, una elección unificada y concurrente le permitiría sostener su proyección presidencial sin desligarse de la estructura territorial bonaerense. Este distrito resulta vital porque concentra casi el 40% de todo el padrón electoral del país. «Axel no tiene otro destino que ser candidato a presidente», resumió un intendente del conurbano a Infobae durante un encuentro del Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

Dicha cumbre reunió a cerca de 40 jefes comunales en La Plata para discutir el calendario de 2027, las reelecciones de intendentes y el armado de la fuerza política kicillofista. La posibilidad de evitar el desdoblamiento bonaerense también impacta de lleno en la discusión interna del peronismo.

Dirigentes de La Cámpora vinculados a Cristina Kirchner interpretan este posible giro como un reconocimiento a la ex vicepresidenta. Estos sectores recuerdan que el 14 de abril de 2025 ella misma planteó públicamente que Kicillof no debía separar la elección legislativa provincial de la nacional. Pese a esa sugerencia, el gobernador tomó la decisión contraria y los bonaerenses votaron de manera desligada el 7 de septiembre de aquel año.

El entorno de Kicillof responde que los escenarios políticos y electorales no resultan comparables. Argumentan que en 2025 las PASO nacionales ya habían sido suspendidas, un factor que otorgó margen a la provincia para diseñar su propio cronograma. Para 2027, si las primarias se mantienen vigentes, Buenos Aires debería atravesar una campaña de internas nacionales sumada a otra de cargos provinciales.

En la capital provincial consideran que la concurrencia es la opción administrativa e institucional más ordenada. A esto se suma el desafío de la Boleta Única de Papel a nivel nacional, lo que obligaría a los bonaerenses a votar con dos sistemas distintos en una misma jornada si se mantiene el formato tradicional en las categorías provinciales y municipales.

En La Plata entienden que, con las PASO vigentes, repetir el desdoblamiento de 2025 sería complejo. La provincia tendría que organizar una primaria local, una primaria nacional y luego dos elecciones generales separadas. Ese calendario implicaría cuatro jornadas electorales en pocos meses, con costos políticos y administrativos que el oficialismo bonaerense busca evitar.

En el espacio Fuerza Patria también analizan que las primarias resultan indispensables para organizar una oferta amplia y resolver la competencia presidencial y la sucesión en la gobernación bonaerense. Esa disputa territorial abarca la definición de las candidaturas, las listas de legisladores de las ocho secciones electorales y la conducción política de los municipios entre La Cámpora, el MDF, el Frente Renovador, los sindicatos y La Liga Peronista. Este escenario requiere una regla compartida para medir fuerza territorial, legitimar las definiciones y evitar tensiones internas que deriven en boletas separadas.

La agenda bonaerense incorpora también la discusión por las reelecciones indefinidas, advirtió Infobae. Hay 81 intendentes que no podrían presentarse para un nuevo mandato en 2027 si la Legislatura no modifica la ley vigente. De ese total, 52 pertenecen al peronismo y 28 están alineados con el MDF, por lo que Kicillof necesita acuerdos con el kirchnerismo, el massismo y sectores de la oposición para avanzar con esta reforma.

La resistencia en el Congreso y las exigencias de los gobernadores

Mientras tanto, en el Congreso, los aliados del Gobierno no están dispuestos a acompañar de forma automática una reforma que puede alterar sus planes electorales, según un análisis de Noticias Argentinas. El bloque de diez senadores de la Unión Cívica Radical aparece como uno de los principales obstáculos para la Casa Rosada por su marcada división interna.

Aunque gobernadores como Juan Pablo Valdés (Corrientes), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Leandro Zdero (Chaco) manifestaron su apoyo a la iniciativa, los legisladores radicales sostienen posturas dispares. Ese respaldo provincial podría traducirse en los votos de Eduardo Vischi y Mercedes Valenzuela por Corrientes, y de Eduardo Galaretto y Silvina Schneider por Santa Fe. A esos cuatro apoyos podría sumarse el del correntino Carlos “Camau” Espínola, aliado de Valdés, lo que permitiría al Gobierno acercarse a su objetivo.

En la vereda opuesta, los senadores radicales Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Flavio Fama rechazan de plano la eliminación de las PASO. A su vez, el mandatario mendocino Alfredo Cornejo condiciona su apoyo y busca garantías para evitar que Luis Petri compita en su provincia bajo reglas perjudiciales para el oficialismo local. Cornejo tiene dos senadores clave para el Gobierno: los mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri, mientras que también resulta una incógnita la posición de la santafesina Carolina Losada.

El PRO presenta una postura similar y se niega a entregar sus votos de manera automática. Sus tres representantes en el Senado —Martín Goerling Lara, Andrea Marcela Cristina y María Victoria Huala— mantienen serios reparos frente al proyecto y defienden la continuidad institucional de las primarias.

A esta resistencia parlamentaria se suman los condicionamientos impuestos por los gobernadores provinciales dialoguistas. La negociación expone reclamos por obras públicas, distribución de recursos, decisiones regulatorias y lugares en las listas legislativas.

Entre quienes expresaron disposición a acompañar la suspensión aparecen los mandatarios Raúl Jalil (Catamarca), Rolando Figueroa (Neuquén), Claudio Vidal (Santa Cruz), Martín Llaryora (Córdoba) e Ignacio Torres (Chubut). Ese grupo podría aportar seis votos a través de los senadores Julieta Corroza, Guillermo Andrada, Natalia Gadano, José Carambia, Alejandra Vigo y Edith Terenzi.

Por su parte, el mandatario salteño, Gustavo Sáenz, exige avances en el presupuesto de 2027 y en la licitación para la privatización de dos ramales del Belgrano Cargas a cambio de sus votos. En la misma línea, el misionero Hugo Passalacqua busca respuestas sobre el financiamiento de las rutas nacionales 12 y 14, además de la desregulación de la yerba mate. En el Senado, estos planteos se vinculan con los votos de Flavia Royón por Salta, y de Carlos Arce y Sandra Decut por Misiones.

Otros gobernadores muestran una postura intransigente frente a la intención gubernamental. El tucumano Osvaldo Jaldo rechaza la suspensión de las PASO y pretende mantener el sistema vigente, lo que aleja del oficialismo los votos de Beatriz Ávila y Sandra Mendoza.

A su vez, los gobernadores Alberto Weretilneck (Río Negro), Marcelo Orrego (San Juan), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Carlos Sadir (Jujuy) carecen de senadores de su mismo signo político. Por este motivo, su eventual respaldo a la medida no se traduce de manera directa en nuevas voluntades dentro del recinto.

El factor temporal constituye un problema grave para las aspiraciones del Gobierno. Tanto la Cámara Nacional Electoral como el juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, advirtieron que las modificaciones sobre las reglas de votación deben resolverse con anticipación y exclusivamente en años no electorales.

Si el oficialismo no consigue sancionar la reforma en las próximas semanas, el debate llegará a 2027 con las alianzas en plena formación. Este escenario fortalecerá el incentivo del peronismo y de los gobernadores para defender la continuidad de las primarias y reclamar mayores concesiones a la Casa Rosada.