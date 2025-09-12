El aumento a jubilaciones que aplicará la Anses en octubre 2025

En octubre de 2025, las jubilaciones y pensiones de la Anses recibirán un aumento cercano al 1,9% en sus haberes. La actualización responde a la fórmula de movilidad vigente que toma en cuenta la inflación de dos meses atrás informada por el Indec.

Paralelamente, se espera que el Gobierno Nacional continúe entregando el bono de hasta 70 mil pesos a aquellos haberes mínimos. Todos los pagos se realizarán en las fechas estipuladas en el calendario habitual. En esta nota te contamos cómo quedan los haberes el décimo mes del año.

El aumento a jubilaciones y pensiones en octubre 2025

Aunque resta confirmación oficial, con el bono y el aumento los haberes, las jubilaciones y pensiones en octubre 2025 quedarían de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $326.266,36 + bono de $70.000 = $396.266,36

Jubilación máxima: $2.195.463,70

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $261.013,09 + bono de $70.000 = $331.013,09

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez: $228.386,45 + bono de $70.000 = $298.386,45

Jubilaciones y pensiones: el calendario Anses de octubre 2025

Aunque resta confirmación oficial, el calendario de pagos de jubilaciones y pensiones de Anses en octubre 2025 sería el siguiente:

Pensiones No Contributivas

8 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.

8 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.

9 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.

9 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.

10 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.

Jubilados y pensionados con haberes mínimos

8 de octubre: DNI terminados en 0.

9 de octubre: DNI terminados en 1.

10 de octubre: DNI terminados en 2.

13 de octubre: DNI terminados en 3.

14 de octubre: DNI terminados en 4.

15 de octubre: DNI terminados en 5.

16 de octubre: DNI terminados en 6.

17 de octubre: DNI terminados en 7.

20 de octubre: DNI terminados en 8.

21 de octubre: DNI terminados en 9.

Jubilados y pensionados que superan la mínima

22 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.

23 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.

24 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.

27 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.

28 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.