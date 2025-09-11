¿Querés jubilarte? Requisitos, documentación y cómo realizar el trámite en septiembre 2025

La Anses recordó en septiembre 2025 los requisitos, la documentación y cómo es el trámite para aquellas personas que necesitan iniciar el trámite jubilatorio. En esta nota te dejamos los detalles.

¿Querés jubilarte? Requisitos en septiembre 2025

Para poder iniciar la jubilación en septiembre 2025, la Anses recordó que los requisitos son:

60 años de edad si sos mujer o 65 años si sos varón

de edad si sos mujer o 65 años si sos varón 30 años de aportes registrados

Paralelamente, el organismo previsional advirtió que los requisitos pueden variar según el tipo de trabajo que se haya realizado.

¿Querés jubilarte? Documentación en septiembre 2025

Para poder iniciar la jubilación en septiembre 2025, la Anses recordó que la documentación necesaria es:

DNI

Completar el formulario de «Solicitud de prestaciones previsionales» (P.S. 6.18).

previsionales» (P.S. 6.18). Consultar la Historia Laboral ingresando a Mi Anses. Si te faltan aportes, podés reunir la documentación que pruebe tus períodos trabajados: certificaciones de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o declaración jurada.

Si te faltan aportes, podés reunir la documentación que pruebe tus períodos trabajados: certificaciones de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o declaración jurada. Si sos mujer podés acceder al Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado. En ese caso tenés que presentar: partidas de nacimiento de tus hijos; Certificado de Discapacidad (CUD), si tenés hijos con discapacidad; sentencia de adopción, si tus hijos son adoptados.

¿Querés jubilarte? Cómo realizar el trámite en septiembre 2025

Para poder iniciar la jubilación en septiembre 2025, la Anses recordó el paso a paso del trámite:

Ingresar a Mi Anses con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Verificar que todos tus aportes estén registrados eligiendo la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.