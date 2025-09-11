Jubilaciones y pensiones: así quedarán los montos mínimos y máximos en octubre 2025

En octubre 2025, las jubilaciones y pensiones de Anses recibirán un aumento cercano al 1,9%. La suba se da por el último dato de inflación informado por el Indec. En esta nota te detallamos a cuánto llegará el haber mínimo y el máximo el próximo mes.

Los montos mínimos y máximos para las jubilaciones y pensiones en octubre 2025

Aunque resta confirmación oficial, se estima que el haber mínimo jubilatorio pasará de $320.277 a $326.298. Es que, para la actualización de haberes, la actual fórmula de movilidad toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás publicado por el Indec. En octubre 2025 rige el dato de agosto.

En esa línea se espera que el Gobierno Nacional confirme una vez más la entrega de un bono de hasta 70 mil pesos, lo que llevaría la jubilación mínima a $396.298. Por su parte, el haber máximo pasará de $2.155.162,17 a $2.195.679.

Jubilaciones y pensiones: el calendario Anses de octubre 2025

Aunque resta confirmación oficial, el calendario de pagos de jubilaciones y pensiones de Anses en octubre 2025 sería el siguiente:

Pensiones No Contributivas

8 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.

8 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.

9 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.

9 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.

10 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.

Jubilados y pensionados con haberes mínimos

8 de octubre: DNI terminados en 0.

9 de octubre: DNI terminados en 1.

10 de octubre: DNI terminados en 2.

13 de octubre: DNI terminados en 3.

14 de octubre: DNI terminados en 4.

15 de octubre: DNI terminados en 5.

16 de octubre: DNI terminados en 6.

17 de octubre: DNI terminados en 7.

20 de octubre: DNI terminados en 8.

21 de octubre: DNI terminados en 9.

Jubilados y pensionados que superan la mínima

22 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.

23 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.

24 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.

27 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.

28 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.