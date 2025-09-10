Pensiones No Contributivas de Anses: cómo sigue el pago en septiembre 2025

La Anses continúa con el calendario de pagos de las Pensiones No Contributivas en septiembre 2025. El organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano informó que las jubilaciones, pensiones y asignaciones tienen este mes un aumento del 1,9 por ciento. Los detalles en esta nota.

El monto de las Pensiones No Contributivas en septiembre 2025

El aumento para las Pensiones No Contributivas (PNC) de la Anses se da por la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec. Paralelamente, los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos cobran un bono de 70 mil pesos.

Con estos datos, la jubilación mínima en septiembre 2025 llegó a los 390.277,17 pesos, según informó la Anses. El monto se desprende de los 320.277,17 pesos de haber mínimo con aumento y los 70 mil pesos de bono.

Por su parte, las pensiones por invalidez y vejez llegan a los 294.194,02 pesos, debido a los 224.194,02 pesos de haber con aumento y el bono. “Todos los pagos se realizarán en las fechas estipuladas en el calendario habitual”, recordó la Anses.

Calendario Anses: Pensiones No Contributivas en septiembre 2025

El pago de las Pensiones No Contributivas (PNC) de Anses comenzó el lunes 8 de septiembre 2025. El cronograma continúa de la siguiente manera: