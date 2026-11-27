La ciudad de Neuquén registró 34,8°C, con una humedad relativa del 8% a las 15 de este viernes 27 de noviembre 2026, y se ubicó como la segunda localidad más calurosa del país, detrás de Bahía Blanca, que encabezó la medición nacional con 37,2°C. En paralelo, el mapa de temperaturas extremas por calor mantiene alertas de nivel amarillo sobre sectores de Neuquén, Mendoza y el sudoeste de Buenos Aires.

De acuerdo con el Ranking de Temperaturas y el Sistema de Alerta Temprana (SAT) del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), cuya placa de temperaturas extremas fue emitida el 26 de noviembre 2026 a las 17:36, siete localidades superaron los 32,8°C durante la tarde en una franja que abarca el norte de la Patagonia, La Pampa, Cuyo y el sur bonaerense.

Ranking del Servicio Meteorológico Nacional: Bahía Blanca, Neuquén y las ciudades más calurosas

El relevamiento oficial de las 15:00 del Servicio Meteorológico Nacional ubicó a trece ciudades por encima de los 31,5°C, con registros marcados por la baja humedad ambiente en Neuquén y la región pampeana:

Bahía Blanca (Buenos Aires): 37,2°C y 22% de humedad relativa. Neuquén (Neuquén): 34,8°C y 8% de humedad relativa. Victorica (La Pampa): 33,8°C y 31% de humedad relativa. Santa Rosa (La Pampa): 33,7°C y 29% de humedad relativa. General Pico (La Pampa): 32,9°C y 27% de humedad relativa. San Rafael (Mendoza): 32,8°C y 20% de humedad relativa. San Martín (Mendoza): 32,7°C y 23% de humedad relativa. San Juan (San Juan): 32,5°C y 24% de humedad relativa. La Rioja (La Rioja): 32,4°C y 35% de humedad relativa. Mendoza (Mendoza): 32,4°C y 30% de humedad relativa. Laboulaye (Córdoba): 31,7°C y 33% de humedad relativa. Morón y 9 de Julio (Buenos Aires): 31,6°C, con 28% y 23% de humedad relativa respectivamente.

Alerta amarilla por calor en Neuquén: qué implica el nivel del Servicio Meteorológico Nacional

Junto con las marcas térmicas de la tarde, el Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional delimita áreas bajo nivel amarillo por temperaturas extremas en el este y centro de Neuquén, el sur de Mendoza y el entorno de Bahía Blanca, mientras el resto del territorio nacional permanece en nivel verde: