El gobierno de Río Negro fijó el receso general de la Administración Pública: cuándo es 

El Gobierno de Río Negro dispuso el receso general de la Administración Pública Provincial. Mediante un decreto, buscan ordenar el otorgamiento de licencias anuales, optimizar el funcionamiento del Estado y generar ahorros operativos durante el período de menor actividad administrativa.

Receso general de la Administración Pública en Río Negro

El receso de la administración pública en Río Negro será desde el 2, hasta el 31 de enero de 2026. La medida fue establecida mediante el Decreto 1085/2025, firmado por el Gobernador Alberto Weretilneck.

Cabe destacar que el receso alcanza a todas las áreas de la Administración Pública Provincial, estableciendo que las licencias anuales correspondientes al año en curso deberán tomarse de manera obligatoria durante ese período.

En los casos en que la cantidad de días de licencia supere el plazo del receso, el excedente podrá ser otorgado posteriormente, preferentemente hasta el 15 de marzo de 2026, según lo determine la autoridad de cada jurisdicción.

Desde el gobierno rionegrino aclararon que quedan exceptuados del receso los organismos y dependencias que prestan servicios directos a la comunidad o que, por la naturaleza de sus funciones, no pueden interrumpir su actividad. En estos casos, los responsables de cada área dispondrán la modalidad de otorgamiento de licencias, garantizando la continuidad de los servicios esenciales.

Aedmás, durante el receso administrativo se suspenderán los plazos legales administrativos, que se reiniciarán automáticamente al finalizar el período establecido, salvo en aquellos organismos que dispongan expresamente su excepción.