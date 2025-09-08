Pensiones de Anses: ¿sos beneficiario en septiembre 2025? ¡Consultalo de manera simple!

¡Atención, beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC)! La Anses oficializó el aumento que recibirán las prestaciones en septiembre 2025, por la fórmula de movilidad vigente. Los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos cobrarán, además, con el calendario de pagos habitual, un bono de hasta 70 mil pesos. ¿Querés saber si sos beneficiario de una PNC? ¡Es muy fácil consultarlo!

Cuánto cobran las Pensiones No Contributivas de Anses en septiembre 2025

Con las Pensiones No Contributivas, la Anses busca acompañar a quienes no tienen trabajo formal ni cobertura previsional. En ese sentido, si se tiene en cuenta el aumento y el bono, en septiembre 2025, las PNC por Invalidez y Vejez llega a los 294.194,02 pesos.

“Desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24) los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás”, explicó la Anses, organismo que ahora depende de Capital Humano, en su página web.

Pensiones No Contributivas de Anses: cómo saber si se cobra la prestación en septiembre 2025

En simples pasos se puede verificar si se accede a una de las Pensiones No Contributivas de Anses en septiembre 2025. Para ello se debe:

Ingresar a Mi Anses

Iniciar sesión con tu número de CUIL y tu Clave de la Seguridad Social.

con tu número de CUIL y tu Clave de la Seguridad Social. Seleccionar “Cobros” y luego “Consultar fecha y lugar de cobro”.

y luego “Consultar fecha y lugar de cobro”. Verificar si tenés asignada una pensión.

Calendario Anses: así se pagan las Pensiones No Contributivas en septiembre 2025

La Anses difundió el calendario de pagos de las Pensiones No Contributivas para septiembre 2025. Como ocurre habitualmente, el cronograma de pagos respetará la terminación de DNI de los beneficiarios. El cronograma es el siguiente: