Elecciones 2025: ¿hasta qué hora se puede ir a votar este domingo 26 de octubre?
La Justicia Nacional Electoral recordó el horario límite para que los ciudadanos puedan emitir su voto en todo el país.
Las elecciones legislativas 2025 se desarrolla con normalidad este domingo 26 de octubre a lo largo y ancho del país. Millones de argentinos acuden a las urnas para renovar parcialmente el Congreso Nacional, en una elección clave para el panorama político. Las mesas se abrieron a las 8, pero ¿hasta qué hora se puede votar?
¿Hasta qué hora se puede ir a votar?
Según lo que establece el Código Electoral Nacional, los centros de votación que abrieron sus puertas a las 8 de la mañana, cerrarán a las 18:00. Señalaron que es fundamental que los ciudadanos tengan en cuenta este horario para ejercer su derecho y deber cívico.
No obstante, la normativa electoral contempla una excepción importante: todas las personas que se encuentren dentro del establecimiento de votación o en sus inmediaciones, formando fila, antes de la hora límite, podrán sufragar aunque el proceso se extienda después de ese momento.
Quienes lleguen al lugar después de las 6 de la tarde, lamentablemente, no podrán ingresar a votar.
Comentarios