Elecciones 2025: ¿hasta qué hora se puede ir a votar este domingo 26 de octubre?

Las elecciones legislativas 2025 se desarrolla con normalidad este domingo 26 de octubre a lo largo y ancho del país. Millones de argentinos acuden a las urnas para renovar parcialmente el Congreso Nacional, en una elección clave para el panorama político. Las mesas se abrieron a las 8, pero ¿hasta qué hora se puede votar?

¿Hasta qué hora se puede ir a votar?

Según lo que establece el Código Electoral Nacional, los centros de votación que abrieron sus puertas a las 8 de la mañana, cerrarán a las 18:00. Señalaron que es fundamental que los ciudadanos tengan en cuenta este horario para ejercer su derecho y deber cívico.

No obstante, la normativa electoral contempla una excepción importante: todas las personas que se encuentren dentro del establecimiento de votación o en sus inmediaciones, formando fila, antes de la hora límite, podrán sufragar aunque el proceso se extienda después de ese momento.

Quienes lleguen al lugar después de las 6 de la tarde, lamentablemente, no podrán ingresar a votar.