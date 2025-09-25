Elecciones legislativas de octubre 2025: cómo saber si soy autoridad de mesa

La Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó la consulta del padrón definitivo de cara a las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre 2025. Paralelamente, muchos se preguntan cómo saber si soy autoridad de mesa en las próximas legislativas. Los detalles en esta nota.

Elecciones 2025: cómo saber si fui elegido autoridad de mesa

De cara a las elecciones de octubre 2025, el Código Electoral Nacional recordó que la autoridad de mesa “es el presidente de mesa de la elección, y la persona suplente del presidente”. Su designación se hace “mediante medios informáticos, al azar”.

Para tal fin se tiene en cuenta la edad y el nivel de educación de la persona, las personas que hicieron el curso para ser autoridad de mesa y las personas que se inscribieron en el Registro Público de Postulantes a Autoridades de Mesa.

“Cuando es la elección de presidente y vicepresidente, las personas que fueron designadas como autoridades de mesa para la primera vuelta, son autoridades para la segunda vuelta, si se realiza esa segunda vuelta”, recordó la ley.

Por último, indicó que se notifica de la designación como autoridad de mesa a la persona mediante el correo de la Nación o por medio de los servicios especiales de comunicación de los organismos de seguridad, nacionales o provinciales.

Los requisitos para ser autoridad de mesa son ser una persona habilitada para votar en la elección; tener entre 18 y 70 años; vivir en la sección electoral donde sea autoridad de mesa; saber leer y escribir; y estar en el padrón de la mesa donde fueron designados.

Hay una compensación económica para aquellos que cumplan la función. “El Ministerio del Interior establece el valor del viático y el procedimiento para pagar el viático”, informaron desde el Ministerio de Justicia.