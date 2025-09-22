Elecciones legislativas 2025: este viernes vence el plazo para las observaciones al padrón electoral
Los padrones para las elecciones 2025 ya están disponibles. El plazo para observaciones vence este viernes.
La Cámara Nacional Electoral (CNE) ya dio a conocer los padrones definitivos para las elecciones legislativas de este 26 de octubre. En la herramienta en línea se puede consultar la mesa y lugar de votación de cada votante. Hasta este viernes hay tiempo para las observaciones que se quieran realizar.
El padrón se difundió días atras y en simultáneo, se llevó a cabo la impresión de los padrones y la designación de las autoridades de mesa. Para acceder al padrón, se debe ingresar a la web oficial www.padron.gob.ar.
Vence el plazo para las observaciones en el padrón definitivo de cara a las elecciones 2025
Quienes detecten errores u omisiones en sus datos podrán solicitar la corrección correspondiente hasta el 26 de septiembre. De este modo, la justicia electoral busca garantizar la transparencia del proceso y la participación de todos los habilitados.
La consulta es de acceso libre y gratuita. Cada elector deberá ingresar sus datos personales para obtener la información oficial sobre dónde sufragar.
Paso a paso: cómo verificar tu lugar de votación en segundos
En el padrón, el sistema solicita el número de DNI, seleccionar un género (masculino, femenino o sin especificar), indicar el distrito electoral y completar un verificador de seguridad.
Con esos pasos, el sistema muestra el centro de votación, el número de mesa y el orden asignado a cada ciudadano. La CNE recordó que también existe un acceso directo en el sitio oficial de consulta del padrón definitivo.
Comentarios