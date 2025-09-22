Elecciones legislativas 2025: este viernes vence el plazo para las observaciones al padrón electoral

La Cámara Nacional Electoral (CNE) ya dio a conocer los padrones definitivos para las elecciones legislativas de este 26 de octubre. En la herramienta en línea se puede consultar la mesa y lugar de votación de cada votante. Hasta este viernes hay tiempo para las observaciones que se quieran realizar.

El padrón se difundió días atras y en simultáneo, se llevó a cabo la impresión de los padrones y la designación de las autoridades de mesa. Para acceder al padrón, se debe ingresar a la web oficial www.padron.gob.ar.

Vence el plazo para las observaciones en el padrón definitivo de cara a las elecciones 2025

Quienes detecten errores u omisiones en sus datos podrán solicitar la corrección correspondiente hasta el 26 de septiembre. De este modo, la justicia electoral busca garantizar la transparencia del proceso y la participación de todos los habilitados.

La consulta es de acceso libre y gratuita. Cada elector deberá ingresar sus datos personales para obtener la información oficial sobre dónde sufragar.

Paso a paso: cómo verificar tu lugar de votación en segundos

En el padrón, el sistema solicita el número de DNI, seleccionar un género (masculino, femenino o sin especificar), indicar el distrito electoral y completar un verificador de seguridad.

Con esos pasos, el sistema muestra el centro de votación, el número de mesa y el orden asignado a cada ciudadano. La CNE recordó que también existe un acceso directo en el sitio oficial de consulta del padrón definitivo.