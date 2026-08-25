Calculadora online: lo que debés cobrar como empleada doméstica en septiembre 2026

La escala salarial para las empleadas domésticas establece los valores mínimos de referencia, que rigen para las liquidaciones del sector en septiembre 2026.

En la quinta categoría de empleadas domésticas (personal para tareas generales), que agrupa las labores habituales de limpieza, lavado, planchado y mantenimiento del hogar, rigen nuevos importes en septiembre 2026 tanto para el esquema por hora como para los contratos mensualizados.

El esquema salarial contempla diferencias según la modalidad de trabajo (con retiro o sin retiro), a las que se suman los adicionales obligatorios por antigüedad y por zona desfavorable, en las provincias de la Patagonia.

Calculadora online: cuánto cobra una empleada doméstica de la 5ª categoría en septiembre 2026

Seleccioná si cobrás por hora o por mes, la modalidad de trabajo y si te corresponden adicionales por años de antigüedad o zona desfavorable para ver el monto final estimado.

Escala Salarial Oficial Calculadora Empleadas Domésticas 5ª Categoría (Tareas Generales) | Valores de referencia oficiales Pago por Hora Sueldo Mensual Modalidad de trabajo: Con retiro Sin retiro (cama adentro) Horas trabajadas al mes: Ej: 4 horas semanales equivalen a 16 hs al mes. Años de antigüedad (1% por año): Sin antigüedad / Menos de 1 año (0%) 1 año (1%) 2 años (2%) 3 años (3%) 4 años (4%) 5 años (5%) 6 años o más (6%) Aplicar adicional por Zona Desfavorable / Patagonia (+30%) Valor Oficial Hora $ 3.804,66 Adicionales (Antig./Zona) $ 0,00 Total Estimado a Cobrar $ 60.874,56 Valores básicos de referencia (Tareas Generales) Con Retiro: $3.804,66 / hora $466.756,23 / mes Sin Retiro: $4.072,38 / hora $514.903,51 / mes

Escala salarial oficial de empleadas domésticas: valores por hora y mensuales en septiembre 2026

Para aquellas empleadas domésticas quienes trabajan en la modalidad de tareas generales, los valores básicos oficiales se dividen de la siguiente manera:

Pago por hora: Con retiro: $3.804,66 Sin retiro: $4.072,38

Sueldo mensual: Con retiro: $466.756,23 Sin retiro: $514.903,51



Adicionales obligatorios para empleadas domésticas: antigüedad y zona desfavorable en septiembre 2026

Al sueldo básico se deben incorporar los conceptos complementarios, previstos en la normativa vigente: