Calculadora online: lo que debés cobrar como empleada doméstica en septiembre 2026
La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares fijó los nuevos básicos de referencia para la quinta categoría (Tareas Generales) de empleadas domésticas. Usá la calculadora interactiva para conocer la liquidación exacta según la modalidad, la antigüedad y el adicional patagónico.
La escala salarial para las empleadas domésticas establece los valores mínimos de referencia, que rigen para las liquidaciones del sector en septiembre 2026.
En la quinta categoría de empleadas domésticas (personal para tareas generales), que agrupa las labores habituales de limpieza, lavado, planchado y mantenimiento del hogar, rigen nuevos importes en septiembre 2026 tanto para el esquema por hora como para los contratos mensualizados.
El esquema salarial contempla diferencias según la modalidad de trabajo (con retiro o sin retiro), a las que se suman los adicionales obligatorios por antigüedad y por zona desfavorable, en las provincias de la Patagonia.
Calculadora online: cuánto cobra una empleada doméstica de la 5ª categoría en septiembre 2026
Seleccioná si cobrás por hora o por mes, la modalidad de trabajo y si te corresponden adicionales por años de antigüedad o zona desfavorable para ver el monto final estimado.
Calculadora Empleadas Domésticas
5ª Categoría (Tareas Generales) | Valores de referencia oficiales
Valores básicos de referencia (Tareas Generales)
Escala salarial oficial de empleadas domésticas: valores por hora y mensuales en septiembre 2026
Para aquellas empleadas domésticas quienes trabajan en la modalidad de tareas generales, los valores básicos oficiales se dividen de la siguiente manera:
- Pago por hora:
- Con retiro: $3.804,66
- Sin retiro: $4.072,38
- Sueldo mensual:
- Con retiro: $466.756,23
- Sin retiro: $514.903,51
Adicionales obligatorios para empleadas domésticas: antigüedad y zona desfavorable en septiembre 2026
Al sueldo básico se deben incorporar los conceptos complementarios, previstos en la normativa vigente:
- Antigüedad (1% anual): se computa un 1% adicional por cada año de antigüedad en la relación laboral. El cálculo se aplica sobre los salarios mensuales devengados o el total de horas trabajadas.
- Zona Desfavorable (+30%): se abona un adicional del 30% sobre los salarios mínimos a todo el personal que preste tareas en las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, La Pampa y el partido bonaerense de Patagones.
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