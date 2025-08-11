Empleadas domésticas: ¿Cómo aplicar el aumento en agosto 2025?

Las empleadas domésticas reciben un aumento salarial en agosto 2025. Este incremento, acordado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, incluye un pago retroactivo que ha generado dudas sobre su liquidación. A continuación, te explicamos cómo se debe calcular y pagar correctamente.

Empleadas domésticas: ¿Cómo interpretar el aumento de sueldo de agosto 2025?

Respecto de la liquidación de los salarios de las empleadas domésticas en agosto 2025, hay dudas sobre cómo debe estimarse este monto actualizado, ya que no se entiende sobre qué básico debe calcularse el incremento, considerando los anteriores.

Según lo previsto por el acuerdo paritario para empleadas domésticas, este nuevo aumento implica que:

El aumento debe aplicarse sobre las remuneraciones mínimas de enero 2025 , pagadero con los salarios de julio.

debe aplicarse sobre las de , pagadero con los salarios de julio. Debe sumarse un 1% adicional para cada uno de los meses en julio, agosto y septiembre, calculándose sobre el salario ya actualizado .

para cada uno de los meses en julio, agosto y septiembre, calculándose sobre el . Se pague un bono como suma no remunerativa, de acuerdo a la carga horaria semanal, a pagar en julio, agosto y septiembre.

Esta liquidación salarial para las empleadas domésticas debe contemplar que no hay que reliquidar los meses de enero a junio, según plantearon diversas interpretaciones, ya que las únicas escalas salariales que se publicaron oficialmente corresponden al último acuerdo salarial cerrado.

Empleadas domésticas: ¿Cómo hay que aplicar el aumento de agosto 2025?

Entonces, según la recomendación de profesionales, el aumento de agosto 2025 debe liquidarse a partir de los haberes de julio como un ajuste general, dado que no hay corrección instrumentada como un retroactivo formal.

Así, las únicas escalas oficiales son para julio, agosto y septiembre 2025, a pesar de no estar resuelto claramente en el acta de negociación con las representantes de las empleadas domésticas.