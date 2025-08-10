Bono agosto 2025 para empleadas domésticas: ¿Cuánto y cómo se paga?

Las empleadas domésticas reciben un bono extraordinario en agosto 2025, además de los haberes con aumento. El monto de este pago adicional se calcula en función de la cantidad de horas trabajadas. A continuación, te explicamos cómo se liquida y de cuánto es.

Empleadas domésticas: ¿Cómo deben pagarme el bono de agosto 2025?

Luego del aumento salarial acordado al cierre de julio, las empleadas domésticas deben cobrar sus haberes de agosto 2025 con una nueva actualización, que tendrá alcance hasta septiembre inclusive. Cabe recordar que los sueldos de las trabajadoras de casas particulares deben cobrarse dentro de los primeros diez días hábiles de cada mes.

Al incremento salarial sobre el sueldo básico de las empleadas domésticas, debe sumarse un bono no remunerativo para este trimestre de julio a septiembre. Este monto hay que liquidarlo sobre las contrataciones formales e informales, lo que debe estar registrado en los recibos de sueldo.

Por su parte, el pago del bono corresponde por cada empleador, es decir que cada empleada doméstica que trabaje en más de un hogar deben cobrar el bono específico, acorde a la cantidad de horas trabajadas, en cada caso.

El bono para empleadas domésticas debe abonarse junto al sueldo mensual, correspondiente en cada caso a julio, agosto y septiembre. En tanto que este monto no debe descontarse de futuros sueldos y anticiparse a ningún aumento posterior.

Empleadas domésticas: ¿De cuánto es el bono de agosto 2025?

Así, el bono de agosto 2025 para empleadas domésticas debe liquidarse de la siguiente manera:

Personal con más de 16 horas semanales.

Agosto 2025: $9.500

Personal con 12 a 16 horas semanales.

Agosto 2025: $6.000

Personal con hasta 12 horas semanales.