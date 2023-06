Empleadas domésticas: cómo funciona el Programa Registradas y qué beneficios brinda

El Gobierno nacional promueve un programa de subsidios para empleadas domésticas y sus empleadores. Se trata del Programa Registradas.

A su vez, trabajadoras de casas particulares que cumplan con tres requisitos pueden solicitar $200.000 en junio por un programa que ofrece el Banco Nación.

Este mes este grupo también podrá acceder a otros beneficios, como un aumento del 6% en sus sueldos y una nueva escala salarial que aplica para todas las categorías.

Así, el subsidio del Programa Registradas tendrá inscripciones hasta diciembre de este año. Está destinado a trabajadoras de casas particulares.

En el plan el Estado pagará durante seis meses el 50 por ciento de los salarios y les reconocerá también el derecho jubilatorio a las empleadas con menos de 16 horas semanales.

Empleadas domésticas: en qué consiste el Programa Registradas

Registradas es un programa creado por el Ministerio de Trabajo de la Nación para promover el acceso y la permanencia al empleo de las empleadas domésticas.

El plan consta de la entrega de subsidios del 50% del salario de la trabajadora durante seis meses. En tanto, los empleadores deberán pagar el porcentaje de sueldo restante, pago de los aportes, contribuciones y ART.

Teniendo en cuenta que el sueldo de junio para empleadas de la categoría de tareas generales es de $106.023, el subsidio de Registradas puede alcanzar los $53.000 y está dirigido a:

– Trabajadoras de casas particulares

– Empleadores que registren una nueva relación laboral

Empleadas domésticas: requisitos para inscribirse en el Programa Registradas

– Las trabajadoras de casas particulares deben trabajar 6 horas semanales o más en el mismo hogar.

– Sus tareas deben estar enmarcadas dentro de las categorías “Personal para tareas específicas”, ”Caseros y caseras”, ”Asistencia y cuidado de personas” o “Personal para tareas generales”.

– Las personas empleadoras deben tener ingresos brutos mensuales promedio, iguales o inferiores al mínimo no imponible de la Ley de Impuesto a las Ganancias.

– Es compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), Becas Progresar, Potenciar Trabajo y otras prestaciones.

– Registradas no es compatible con Pensiones no contributivas por invalidez, Pensiones no contributivas para madres de 7 o más hijos y Pensiones no contributivas por vejez.

– El subsidio se extiende de 6 a 8 meses si se registra a trabajadoras con discapacidad o con hijos con discapacidad, trabajadoras travestis o transexuales y trabajadoras que accedan al Programa Acompañar.

– Las inscripciones están abiertas hasta el 31 de diciembre en la página oficial de Afip. La inscripción debe realizarla el empleador o empleadora con quien se establezca un vínculo laboral.