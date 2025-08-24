Todo lo que necesitás saber sobre el bono para empleadas domésticas de septiembre 2025

Personal de casas particulares recibirá un doble pago en septiembre de 2025: además del aumento salarial, las empleadas domésticas también cobrarán un bono extraordinario no remunerativo, acordado en la última negociación paritaria. A continuación, te explicamos cómo se debe liquidar este monto extra en sus sueldos.

Bono para empleadas domésticas: Todo lo que hay que saber para liquidar el extra de septiembre 2025

La paritaria de empleadas domésticas, cerrada a fines de julio 2025, incorporó un aumento salarial del 6,5% sobre los sueldos básicos de las trabajadoras de casas particulares, segmentado así: 3,5% sobre los haberes de enero, y tres pagos consecutivos con un 1% adicional sobre los cobros de julio, agosto y septiembre 2025.

Además del porcentaje de incremento, las empleadas domésticas deben recibir un bono no remunerativo para el trimestre julio, agosto y septiembre 2025 que debe liquidarse a las trabajadoras de casas particulares contratadas de manera formal e informal, y quedar registrado en el recibo.

En tanto, cabe tener en cuenta que el pago del bono para empleadas domésticas en septiembre 2025 debe liquidarse por cada empleador que registre la trabajadora: es decir, quienes trabajan para más de un hogar perciben un bono por cada liquidación.

También es importante considerar que el bono no se descuenta de futuros salarios de las empleadas domésticas ni anticipa ningún monto posterior; tampoco impacta en los aportes ni contribuciones o se considera para calcular el aguinaldo de diciembre 2025.

Bono para empleadas domésticas: De cuánto es el monto a cobrar en septiembre 2025

Según lo decidido en la última paritaria de empleadas domésticas, este bono de septiembre 2025 debe considerarse dentro del recibo de sueldo y varía según la cantidad de horas trabajadas, con base en 4.000 pesos.

Entonces, el valor del bono en septiembre 2025 es:

0 a 12 horas en septiembre 2025.

4.000 pesos.

12 a 16 horas en septiembre 2025.

6.000 pesos.

Más de 16 horas por semana en septiembre 2025.

9.500 pesos.

Hay que tener en cuenta que estos valores de bono para empleadas domésticas se aplican de manera homogénea en todo el país, incluyendo a todas las categorías de trabajadoras de casas particulares ya sea con retiro o sin retiro.



