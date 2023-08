Empleadas domésticas: Cuál es el plus que puede traer el sueldo de agosto 2023

El tercer fin de semana de agosto trae consigo un nuevo fin de semana largo, que afectará durante el lunes 21 de agosto el trabajo de las empleadas domésticas registradas. Te contamos, entonces, qué pasa si la trabajadora de casa particular tiene que cumplir tareas durante esta jornada.

Como sucede con la mayoría de los trabajadores, las empleadas domésticas no deberían trabajar durante el fin de semana largo y percibir sus haberes con normalidad. Sin embargo, en caso de asumirse las tareas en casas particulares durante este lunes 21 de agosto deben pagarse, sin importar si la persona realiza tareas por hora o tiene un contrato mensual establecido.

Según el artículo 25 de la ley N°26.844, de legislación de trabajo en casas particulares, las empleadas domésticas que se encuentren en actividad durante los días feriados deben cobrar el recargo del 100 por ciento. Es decir que el empleador debe pagar el doble de la tarifa habitual.

Tanto así para los feriados como para los días no laborables, queda a criterio del empleador de la empleada doméstica la decisión de si se trabaja durante esa jornada o no. Los días no laborables no se contempla la paga doble, porque es opcional.

Pero si el empleador decide que la empleada doméstica no tiene la intención de completar la tarea en un día no laborable o un feriado, debe pagarse el mismo salario que cualquier día hábil.

La liquidación de los días feriados trabajados debe percibirse en el próximo recibo de sueldo de las empleadas domésticas a mes vencido, es decir que en este caso se pagarían con los haberes de julio.

Cuáles son los feriados que quedan para el 2023 en Argentina

Durante la segunda mitad del año, quedan por delante los siguientes feriados que también contemplan próximos fines de semana largo:

21 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín

13 de octubre: Feriado con fines turísticos

16 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad