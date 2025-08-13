Aumento de salarios para niñeras: ¿Cuánto recibirán en agosto 2025?

Las empleadas domésticas, incluyendo a las niñeras, ya cobran sus salarios de agosto 2025 con el último aumento acordado en paritarias. A continuación, repasamos cómo quedó la nueva escala salarial, tanto para quienes cobran por hora como por mes.

Empleadas domésticas: ¿Cuánto cobran las niñeras con el aumento de agosto 2025?

Las niñeras, al igual que aquellas personas que se encargan del cuidado de adultos mayores, son contempladas dentro de la cuarta categoría del escalafón de empleadas domésticas. Por ese motivo, sus salarios se acreditan con los incrementos que impactan en los sueldos de las trabajadoras de casas particulares.

En agosto 2025, las empleadas domésticas recibieron un incremento salarial, contemplado para el trimestre julio – septiembre, a lo que debe sumarse un bono extraordinario por mes que se corresponde con la cantidad de horas de contratación.

Entonces, las niñeras deben cobrar en agosto 2025 los siguientes sueldos:

Con retiro:

Por hora: $3261,38

Por mes: $412.362,01

Sin retiro:

Por hora: $3646,75

Por mes: $459.534,25

Tanto en el caso de las niñeras como en el de otras trabajadoras de casas particulares, es importante saber que las empleadas domésticas con tareas incorporadas en más de una categoría laboral deben cobrar los montos de aquella que resulte principal y se desempeñe con habitualidad, de acuerdo a la Resolución 01/2024.

Empleadas domésticas: ¿De cuánto es el bono para niñeras en agosto 2025?

El bono de agosto 2025 para las niñeras, que se liquida en los salarios de empleadas domésticas, debe calcularse de la siguiente manera:

Personal con más de 16 horas semanales.

Agosto 2025: $9.500

Personal con 12 a 16 horas semanales.

Agosto 2025: $6.000

Personal con hasta 12 horas semanales.