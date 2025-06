Empleados de comercio: cuánto se cobra de aguinaldo 2025 y cómo se calcula según los últimos aumentos

Junio marca el cierre del primer semestre y la fecha clave para el pago del aguinaldo. La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) y las cámaras empresariales acordaron recientemente aumentos escalonados y sumas fijas no remunerativas que influyen en el cálculo de este año. Te contamos todos los detalles para que sepas cuánto cobras y como se calcula.

El aguinaldo equivale al 50% del mejor sueldo mensual percibido durante el semestre trabajado. Solo se consideran conceptos remunerativos como:

Sueldo básico.

Horas extras.

Comisiones.

No se incluyen pagos no remunerativos, bonos extraordinarios, asignaciones familiares ni reintegros.

Fórmula general para calcularlo:

Aguinaldo = 50% del mejor sueldo del semestre

En el caso de empleados que no trabajaron todo el semestre, el cálculo se realiza de manera proporcional:

(Mejor sueldo mensual x meses trabajados) / 12

Aguinaldo 2025: ¿cuándo debe pagarse?

Según el acuerdo paritario alcanzado por Faecys, los empleados de comercio recibieron un incremento del 1,9% en abril, 1,8% en mayo y 1,7% en junio. Además, cobraron tres sumas fijas no remunerativas: $35.000 en la primera cuota, $40.000 en la segunda y otros $40.000 en junio.

El aguinaldo debe pagarse como máximo el lunes 30 de junio, aunque la ley permite un margen de hasta cuatro días hábiles. El cálculo incluye variables como horas extras, comisiones o adicionales por función, pero no contempla bonos ni gratificaciones extraordinarias.

Los empleadores también deben considerar los meses efectivamente trabajados. Por ejemplo, si el empleado ingresó en febrero con un sueldo mensual de $900.000, el medio aguinaldo será proporcional: $375.000.

Cómo impactan las sumas fijas en el cálculo del aguinaldo 2025

Las sumas fijas acordadas en las paritarias —$35.000, $40.000 y $40.000— no se incorporan al cálculo del aguinaldo por tratarse de montos no remunerativos. Esto significa que, aunque representen un alivio para el bolsillo del trabajador, no incrementan la base sobre la cual se computa el SAC.

Por lo tanto, quienes hayan recibido únicamente estas sumas adicionales sin variación en su salario básico no verán un impacto en el monto del medio aguinaldo de junio, ya que solo se consideran los conceptos habituales y remunerativos del sueldo.

Aguinaldo 2025: qué pasa si no se trabajó todo el semestre

Para quienes no trabajaron el semestre completo, el cálculo incluye tres pasos fundamentales. Primero, se identifica el mejor sueldo bruto del período. Luego, se divide por dos y se aplica la fórmula proporcional. Finalmente, se descuentan los aportes correspondientes para obtener el monto neto.

En un ejemplo práctico, un empleado que cobró $600.000 como mejor sueldo y trabajó 4 meses (120 días), recibirá un SAC bruto de $200.000. Sobre ese monto se descuentan jubilación, obra social, PAMI y sindicato.