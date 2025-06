Aguinaldo 2025 y Ganancias: cómo se aplica y qué pasa en Neuquén y Río Negro

Con la entrada en vigencia de la actualización del mínimo no imponible desde el 1 de junio, el aguinaldo 2025 quedó alcanzado por Ganancias. Es para quienes superen los ingresos brutos establecidos por ARCA según el tipo de carga familiar. En Neuquén y Río Negro, el impacto es mayor tras la eliminación del beneficio por zona patagónica, que hasta 2023 reducía la carga del tributo en la región.

El nuevo piso para tributar Ganancia s varía entre $2.280.647 y $3.005.128 brutos, según el grupo familiar.

para tributar Ganancia El aguinaldo se prorratea en 12 partes, lo que puede hacer que tribute incluso si el sueldo mensual no supera el mínimo.

Neuquén y Río Negro ya no cuentan con el diferencial por zona patagónica eliminado en 2024.

El aguinaldo o Salario Anual Complementario (SAC) se considera una remuneración más y no tiene un tratamiento exento ni especial.

Hay quienes pagarán Ganancias solo por el aguinaldo

“Con la eliminación del diferencial por zona patagónica, muchos trabajadores de Neuquén y Río Negro que antes no tributaban Ganancias empezaron a pagar, incluso solo por el aguinaldo”, explicó el tributarista Iván Sasovsky a iProfesional.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció que, desde junio, los trabajadores solteros sin hijos tributan si superan los $2.280.647 brutos, mientras que los casados con dos hijos lo hacen a partir de $3.005.128 brutos mensuales.

Según lo dispuesto por ARCA (exAFIP), el aguinaldo no tiene un tratamiento separado: se suma a los ingresos del mes y puede hacer que un trabajador supere el mínimo no imponible aun si su sueldo habitual no lo hace. Por eso, en junio muchas personas podrían ver retenciones en sus recibos por única vez, asociadas exclusivamente al cobro del SAC.

En la Patagonia, hasta el año pasado se aplicaba una deducción especial del 22% sobre el mínimo no imponible. Esa ventaja fue eliminada con la reforma del tributo aprobada en 2023, lo que dejó a los trabajadores de Neuquén, Río Negro y otras provincias en igualdad de condiciones con el resto del país. El cambio se hizo efectivo en 2024 y ya impacta en el cobro de este aguinaldo.

Los empleadores ya comenzaron a aplicar las retenciones correspondientes en los recibos de sueldo de junio. No se oficializó ninguna medida para eximir el aguinaldo ni reponer el diferencial por zona en las provincias patagónicas.

Cuánto hay que ganar para tributar Ganancias en junio de 2025

ARCA estableció los siguientes pisos mensuales para quedar alcanzado por el impuesto, según las deducciones personales vigentes:

Solteros:

Sin hijos: $2.280.647 brutos

Con 1 hijo: $2.467.406 brutos

Con 2 hijos: $2.654.165 brutos

Casados:

Sin hijos: $2.650.977 brutos

Con 1 hijo: $2.837.736 brutos

Con 2 hijos: $3.005.128 brutos

Estos montos incluyen la deducción general, la especial incrementada y, en su caso, las cargas de familia. No contemplan el beneficio regional, ya que fue eliminado a partir de 2024.

Qué implicaba el beneficio de zona patagónica eliminado en 2024

Hasta diciembre de 2023, los trabajadores con domicilio y tareas en Neuquén, Río Negro, La Pampa, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido de Patagones accedían a una deducción adicional del 22% sobre el mínimo no imponible. Esta medida, conocida como “diferencial por zona desfavorable”, apuntaba a compensar el mayor costo de vida en el sur del país.

Con la reforma del impuesto aprobada por el Congreso, esa deducción fue eliminada y desde enero de 2024 ya no se aplica. Por eso, los asalariados de estas provincias tributan Ganancias sin ninguna ventaja regional. La medida tiene un fuerte efecto en los meses con ingresos extraordinarios, como el aguinaldo.