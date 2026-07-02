Calendario ANSES julio 2026: Aumento y bono para jubilados, fechas de cobro detalladas

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó el calendario de pagos para el sector pasivo, correspondiente a julio 2026. A través de la Resolución 186/2026, el organismo previsional fijó una actualización del 2,15% para todas las prestaciones del sistema integrado, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo informado por el INDEC.

Para este período, las liquidaciones de ANSES incorporarán además la continuidad del bono extraordinario previsional de $70.000 regulado por el Decreto 532/2026, consolidando un esquema de cobro unificado diseñado para que los beneficiarios perciban sus ingresos en una única jornada bancaria.

Julio 2026: fechas de cobro de ANSES para jubilados que perciben el haber mínimo

La distribución de los fondos de julio 2026, para el tramo inicial de beneficiarios, se concentrará en las primeras semanas del mes.

Sin embargo, debido al impacto del fin de semana largo generado por el feriado del Día de la Independencia (9 de julio) y la jornada puente no laborable dispuesta por el Poder Ejecutivo, ANSES readecuó los días de acreditación para evitar demoras operativas en las sucursales bancarias de todo el país.

El cronograma oficial de ANSES por terminación de DNI para las jubilaciones mínimas se desplegará así:

DNI finalizados en 0 y 1: Miércoles 8 de julio 2026.

DNI finalizados en 2: Lunes 13 de julio 2026.

DNI finalizados en 3: Martes 14 de julio 2026.

DNI finalizados en 4: Miércoles 15 de julio 2026.

DNI finalizados en 5: Jueves 16 de julio 2026.

DNI finalizados en 6: Viernes 17 de julio 2026.

DNI finalizados en 7: Lunes 20 de julio 2026.

DNI finalizados en 8: Martes 21 de julio 2026.

DNI finalizados en 9: Miércoles 22 de julio 2026.

Julio 2026: de cuánto es la jubilación mínima de ANSES y el impacto del bono extraordinario

A partir de la entrada en vigencia del aumento del 2,15% dictado por la Resolución 186/2026, el haber mínimo garantizado se elevará a $411.989,33 (frente a los $403.313 vigentes en junio). Para este segmento prioritario de menores ingresos, ANSES acreditará de manera íntegra el bono extraordinario previsional de $70.000.

De esta manera, al sumar ambos conceptos de forma automatizada, el ingreso bruto total de bolsillo para un jubilado de la mínima alcanzará un piso de $481.989,33 durante julio 2026. El mismo ajuste por movilidad impactará de forma proporcional en la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), cuyo valor base se ubicará en $329.591,46 ($399.591,46 integrando el refuerzo estatal).

Julio 2026: cronograma de pago de ANSES para haberes superiores al mínimo

Por el contrario, aquellos jubilados y pensionados cuyos ingresos ordinarios superen el piso previsional del SIPA contarán con un esquema de liquidación concentrado hacia finales de julio 2026. En este tramo, el organismo agrupará dos terminaciones de documento por jornada para agilizar el flujo de transacciones en los entornos de autogestión.

Las fechas asignadas para los haberes superiores son:

DNI finalizados en 0 y 1: Jueves 23 de julio 2026.

DNI finalizados en 2 y 3: Viernes 24 de julio 2026.

DNI finalizados en 4 y 5: Lunes 27 de julio 2026.

DNI finalizados en 6 y 7: Martes 28 de julio 2026.

DNI finalizados en 8 y 9: Miércoles 29 de julio 2026.

En estos casos, el beneficio extraordinario de $70.000 se liquidará bajo una modalidad proporcional: el Estado abonará únicamente el monto necesario para que el total consolidado del titular alcance el techo de $481.989,33. Aquellas personas que, por la sumatoria de sus prestaciones ordinarias, ya superen dicho umbral no serán alcanzadas por el plus previsional de este mes.

¿Cómo consultar y descargar los recibos de haberes desde Mi ANSES?

Para brindar mayor claridad frente a las nuevas escalas previsoras y los descuentos aplicados por las obras sociales, ANSES habilitará las liquidaciones digitales a partir del miércoles 8 de julio 2026. Los beneficiarios no requerirán gestiones presenciales para constatar los conceptos devengados del mes.

Para acceder al comprobante oficial, los usuarios deberán ingresar a la plataforma Mi ANSES o utilizar la aplicación móvil del organismo previsional introduciendo su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dentro del menú principal, en la sección «Trabajo» o «Mis Cobros», se desplegará la opción para visualizar y descargar el recibo de haberes unificado, un recurso de autogestión clave para corroborar de forma transparente la correcta acreditación del haber base actualizado y el adicional por decreto.