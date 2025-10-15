Estado actualizado de pasos fronterizos a Chile: ¡disfrutá tu viaje seguro este 15 de octubre 2025!

Pasos a Chile: consultá acá el estado de todos los cruces fronterizos desde Neuquén y Río Negro para este miércoles 15 de octubre 2025. Te brindamos la información actualizada sobre horarios, posibles demoras, documentación requerida y el estado del tiempo en la cordillera para planificar tu viaje de forma segura y eficiente.

Pasos fronterizos con Chile miércoles 15 de octubre 2025: ¿cómo están los cruces desde Argentina hoy?

El reporte actualizado del estado de los principales pasos fronterizos entre Argentina y Chile para este miércoles 15 de octubre 2025: encontrá acá la información oficial y actualizada sobre el tránsito, las demoras, el clima en alta montaña y los requisitos para un cruce seguro y sin sorpresas.

¡Viajá tranquilo con esta información!

Paso Pino Hachado hoy: miércoles 15 de octubre 2025

PASO HABILITADO en horario normal.

en horario normal. Horario de atención: de 8 a 19.

ATENCIÓN : Sectores con hielo y equipos operando.

: Sectores con hielo y equipos operando. Portación portación obligatoria de cadenas.

Paso Icalma hoy: miércoles 15 de octubre 2025

PASO HABILITADO en horario normal.

en horario normal. Horario de egreso: de 8 a 19 | Horario de ingreso: de 8 a 17.

ATENCIÓN : Posible formación de hielo.

: Posible formación de hielo. Portación obligatoria de cadenas.

Paso Hua Hum hoy: miércoles 15 de octubre 2025

PASO HABILITADO en horario normal.

en horario normal. Horario habilitado: de 8 a 20. Consultar horarios de barcaza.

ATENCIÓN : Sectores con hielo y barro. Visibilidad reducida por neblinas.

: Sectores con hielo y barro. Visibilidad reducida por neblinas. Portación obligatoria de cadenas.

Paso Mamuil Malal (ex Tromen) hoy: miércoles 15 de octubre 2025

PASO HABILITADO en horario normal.

en horario normal. Horario de atención: de 8 a 20.

ATENCIÓN : Sectores con hielo y barro.

: Sectores con hielo y barro. Portación obligatoria de cadenas.

Paso Cardenal Samoré hoy: miércoles 15 de octubre 2025

PASO HABILITADO en horario normal: de 8 a 19.

en horario normal: de 8 a 19. Calzada despejada y húmeda, posible formación de hielo en sectores.

Personal y equipos de Vialidad Nacional operando.

ATENCIÓN : Pronóstico de lluvias intermitentes.

: Pronóstico de lluvias intermitentes. Portación obligatoria de cadenas.

Paso Pichachen hoy: miércoles 15 de octubre 2025

PASO CERRADO al tránsito en general en esta época del año.

al tránsito en general en esta época del año. Inhabilitado para circular a partir de abril 2025 , por conclusión de temporada estival.

para circular a partir de , por conclusión de temporada estival. Aguarda anuncio de la reapertura del paso para el periodo estival 2025-2026.

Pronóstico del tiempo miércoles de octubre 2025: ¿Cómo está el clima en la cordillera de Neuquén y Río Negro hoy?

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) se informó que este miércoles 15 de octubre 2025, el pronóstico para la zona de lagos adelanta hoy:

Parcialmente nublado y ventoso, durante el inicio de la jornada.

Despejado hacia la noche.

Días cálidos hacia el fin de semana.

Consideraciones para circular por los pasos fronterizos este miércoles 15 de octubre 2025: conexión Argentina – Chile

Las autoridades de Vialidad Nacional en Argentina informan este miércoles 15 de octubre 2025:

Consultar la página de Vialidad Provincial Neuquén y de Vialidad Nacional para obtener información actualizada sobre el estado de las rutas y los pasos fronterizos, especialmente en invierno.

y de para obtener información actualizada sobre el estado de las rutas y los pasos fronterizos, especialmente en invierno. Chequear los horarios de atención y el estado de cada paso fronterizo antes de viajar, ya que pueden estar sujetos a cambios por condiciones climáticas o mantenimiento.

y el antes de viajar, ya que pueden estar sujetos a cambios por condiciones climáticas o mantenimiento. Para cruzar la frontera, se requiere la documentación necesaria (DNI o pasaporte vigente), por lo que se solicita tenerla a mano.

Si cruzás por los pasos fronterizos que conectan Argentina con Chile, desde Neuquén y Río Negro, las autoridades provinciales recordaron que los usuarios de los pasos deben prever sus viajes de acuerdo a los nuevos horarios de Chile y tener en cuenta las condiciones climáticas propias de la época; también, recomendaron consultar con antelación el estado de rutas y pasos antes de emprender el cruce.