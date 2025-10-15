Estado actualizado de pasos fronterizos a Chile: ¡disfrutá tu viaje seguro este 15 de octubre 2025!
Cómo están los PASOS FRONTERIZOS hoy, miércoles 15 de octubre 2025. Acá, conocé las condiciones diarias y las recomendaciones oficiales, además del pronóstico del tiempo en la zona cordillerana.
Pasos a Chile: consultá acá el estado de todos los cruces fronterizos desde Neuquén y Río Negro para este miércoles 15 de octubre 2025. Te brindamos la información actualizada sobre horarios, posibles demoras, documentación requerida y el estado del tiempo en la cordillera para planificar tu viaje de forma segura y eficiente.
Pasos fronterizos con Chile miércoles 15 de octubre 2025: ¿cómo están los cruces desde Argentina hoy?
El reporte actualizado del estado de los principales pasos fronterizos entre Argentina y Chile para este miércoles 15 de octubre 2025: encontrá acá la información oficial y actualizada sobre el tránsito, las demoras, el clima en alta montaña y los requisitos para un cruce seguro y sin sorpresas.
¡Viajá tranquilo con esta información!
Paso Pino Hachado hoy: miércoles 15 de octubre 2025
- PASO HABILITADO en horario normal.
- Horario de atención: de 8 a 19.
- ATENCIÓN: Sectores con hielo y equipos operando.
- Portación portación obligatoria de cadenas.
Paso Icalma hoy: miércoles 15 de octubre 2025
- PASO HABILITADO en horario normal.
- Horario de egreso: de 8 a 19 | Horario de ingreso: de 8 a 17.
- ATENCIÓN: Posible formación de hielo.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Hua Hum hoy: miércoles 15 de octubre 2025
- PASO HABILITADO en horario normal.
- Horario habilitado: de 8 a 20. Consultar horarios de barcaza.
- ATENCIÓN: Sectores con hielo y barro. Visibilidad reducida por neblinas.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Mamuil Malal (ex Tromen) hoy: miércoles 15 de octubre 2025
- PASO HABILITADO en horario normal.
- Horario de atención: de 8 a 20.
- ATENCIÓN: Sectores con hielo y barro.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Cardenal Samoré hoy: miércoles 15 de octubre 2025
- PASO HABILITADO en horario normal: de 8 a 19.
- Calzada despejada y húmeda, posible formación de hielo en sectores.
- Personal y equipos de Vialidad Nacional operando.
- ATENCIÓN: Pronóstico de lluvias intermitentes.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Pichachen hoy: miércoles 15 de octubre 2025
- PASO CERRADO al tránsito en general en esta época del año.
- Inhabilitado para circular a partir de abril 2025, por conclusión de temporada estival.
- Aguarda anuncio de la reapertura del paso para el periodo estival 2025-2026.
Pronóstico del tiempo miércoles de octubre 2025: ¿Cómo está el clima en la cordillera de Neuquén y Río Negro hoy?
Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) se informó que este miércoles 15 de octubre 2025, el pronóstico para la zona de lagos adelanta hoy:
- Parcialmente nublado y ventoso, durante el inicio de la jornada.
- Despejado hacia la noche.
- Días cálidos hacia el fin de semana.
Consideraciones para circular por los pasos fronterizos este miércoles 15 de octubre 2025: conexión Argentina – Chile
Las autoridades de Vialidad Nacional en Argentina informan este miércoles 15 de octubre 2025:
- Consultar la página de Vialidad Provincial Neuquén y de Vialidad Nacional para obtener información actualizada sobre el estado de las rutas y los pasos fronterizos, especialmente en invierno.
- Chequear los horarios de atención y el estado de cada paso fronterizo antes de viajar, ya que pueden estar sujetos a cambios por condiciones climáticas o mantenimiento.
- Para cruzar la frontera, se requiere la documentación necesaria (DNI o pasaporte vigente), por lo que se solicita tenerla a mano.
Si cruzás por los pasos fronterizos que conectan Argentina con Chile, desde Neuquén y Río Negro, las autoridades provinciales recordaron que los usuarios de los pasos deben prever sus viajes de acuerdo a los nuevos horarios de Chile y tener en cuenta las condiciones climáticas propias de la época; también, recomendaron consultar con antelación el estado de rutas y pasos antes de emprender el cruce.
