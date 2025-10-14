¡Buenas noticias! Se habilitó el puente de Caepe Malal, una conexión clave en el norte de Neuquén

Finalizaron las obras y ya se puede circular por el nuevo puente de Caepe Malal. Foto: gentileza.

El puente de Caepe Malal, ubicado sobre el río Curi Leuvú, fue habilitado oficialmente para el tránsito vehicular y peatonal. Desde esta semana, los pobladores del Alto Neuquén ya pueden utilizar la estructura metálica que conecta a las localidades de Tricao Malal y Villa del Curi Leuvú.

La obra, de 100 metros de longitud, había quedado inconclusa durante la gestión anterior y fue retomada tras una licitación pública impulsada por los gobiernos locales, que consideraban su finalización una prioridad para el desarrollo de la zona.

Los trabajos estuvieron a cargo de la empresa Guillermo Fracchia, e incluyeron la terminación de la superficie de rodamiento, la instalación de barandas metálicas y la construcción de los accesos de hormigón y los terraplenes de ingreso.

Las familias rurales del norte de Neuquén ya pueden cruzar el río Curi Leuvú con seguridad

Contar con este puente era un reclamo de larga data para las familias del lugar, dedicadas principalmente a la cría de animales y la producción rural. La nueva infraestructura no sólo facilita el cruce del río, sino que también permite el tránsito de vehículos pesados, mejorando las condiciones para el transporte de insumos y productos.