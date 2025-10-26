Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy desde Neuquén y Río Negro?
Conocé acá cómo están los pasos fronterizos a Chile, hoy, Si viajás desde Argentina este domingo 26 de octubre 2025, te informamos acá sobre las condiciones diarias y las recomendaciones oficiales para circular desde Neuquén y Río Negro.
¿Pensás viajar a Chile hoy, domingo 26 de octubre 2025? Antes de salir, es fundamental consultar el estado actualizado de los pasos fronterizos que conectan desde Neuquén y Río Negro. Para evitar demoras y planificar tu viaje, revisá acá los horarios de atención, el estado de las rutas y qué pasos están habilitados. Te detallamos también la documentación obligatoria que necesitás para cruzar.
Pasos de Neuquén y Río Negro a Chile: estado y demoras hoy, domingo 26 de octubre 2025
Este es el parte oficial del estado de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro para hoy, domingo 26 de octubre 2025: repasalo acá. A continuación, consultá la información actualizada sobre el tránsito, las posibles demoras en Aduana, el pronóstico del clima en alta montaña y cuáles son los requisitos obligatorios para salir de Argentina.
Paso Pino Hachado hoy: domingo 26 de octubre 2025
- PASO HABILITADO en horario normal. Atención de 8 a 19.
- ATENCIÓN: Cinta asfáltica mojada, sectores con hielo y animales sueltos.
- Posible caída de rocas en el kilómetro 48, equipos operando.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Icalma hoy: domingo 26 de octubre 2025
- PASO HABILITADO en horario normal. Horario de egreso: de 8 a 19 | Horario de ingreso: de 8 a17.
- ATENCIÓN: Posible formación de hielo en calzada.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Hua Hum hoy: domingo 26 de octubre 2025
- PASO HABILITADO en horario normal. Horario habilitado de 8 a 20.
- Consultar por horarios de barcaza.
- ATENCIÓN: Llovizna intermitente. Posible formación de hielo.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Mamuil Malal (ex Tromen) hoy: domingo 26 de octubre 2025
- PASO HABILITADO en horario normal. Horario de atención: de 8 a 20.
- ATENCIÓN: Posible formación de hielo.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Cardenal Samoré hoy: domingo 26 de octubre 2025
- PASO HABILITADO en horario normal: de 8 a 19.
- ATENCIÓN: Calzada húmeda, posible formación de hielo en sectores.
- Pronóstico de nieve en cotas altas. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Pichachen hoy: domingo 26 de octubre 2025
- PASO CERRADO al tránsito en general hasta fines de octubre 2025. Podría habilitarse a partir de esta semana.
- Se esperan confirmaciones esta semana.
¿Cómo está el clima en los pasos a Chile hoy, domingo 26 de octubre 2025?
Si este domingo 26 de octubre 2025 cruzás por los pasos fronterizos que conectan Argentina con Chile, desde Neuquén y Río Negro, las autoridades provinciales recordaron que los usuarios de los pasos deben prever sus viajes de acuerdo a los nuevos horarios de Chile y tener en cuenta las condiciones climáticas propias de la época; también, recomendaron consultar con antelación el estado de rutas y pasos antes de emprender el cruce.
Domingo 26 de octubre 2025. Personal de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) indicó que el pronóstico para la zona de lagos anticipa:
- Inestabilidad. Posibles nevadas débiles al inicio de la semana.
- Máximas entre 6 y 8 grados centígrados durante el comienzo de la semana.
- Vientos de hasta 31 kilómetros por hora, sobre todo durante este lunes.
Cómo circular en los pasos a Chile hoy: rutas y requisitos del auto este domingo 26 de octubre 2025
Vialidad Nacional en Argentina indica, este domingo 26 de octubre 2025:
- Consultar la página de Vialidad Provincial Neuquén y de Vialidad Nacional para obtener información actualizada sobre el estado de las rutas y los pasos fronterizos, especialmente en invierno.
- Chequear los horarios de atención y el estado de cada paso fronterizo antes de viajar, ya que pueden estar sujetos a cambios por condiciones climáticas o mantenimiento.
- Para cruzar la frontera, se requiere la documentación necesaria (DNI o pasaporte vigente), por lo que se solicita tenerla a mano.
