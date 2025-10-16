Revisá los números del sorteo de Quini 6 del miércoles 15 de octubre 2025: ¿te hiciste millonario?
Quini 6 repartió un nuevo pozo millonario este miércoles 15 de octubre 2025. Acá, repasamos cómo fueron las jugadas y los números ganadores en los distintos sorteos. Controlá tu cartón.
Resultados de Quini 6: La fortuna eligió a sus ganadores en el sorteo de este miércoles 15 de octubre 2025 y, como siempre, el «Siempre Sale» repartió premios por todo el país. Controlá tu boleta y fijate si sos uno de los elegidos por la suerte.
Quini 6: números del sorteo del miércoles 15 de octubre 2025
TRADICIONAL
- 03
- 04
- 06
- 31
- 35
- 43
POZO PRINCIPAL: Vacante.
LA SEGUNDA
- 15
- 16
- 29
- 30
- 36
- 39
POZO PRINCIPAL: Vacante.
REVANCHA
- 00
- 02
- 03
- 17
- 21
- 22
POZO PRINCIPAL: Vacante.
SIEMPRE SALE
- 01
- 06
- 10
- 16
- 21
- 38
25 ganadores, con 5 aciertos: se llevan más de 9 millones.
Quini 6: ¿Qué premios se repartieron en el sorteo de este miércoles 15 de octubre 2025?
Este miércoles 15 de octubre 2025, Quini 6 puso en juego otro pozo millonario en el sorteo 3.313, que quedó vacante en la mayoría de las categorías.
Sin embargo, se repartieron otros premios. Estos son:
- Sorteo Tradicional: 5 aciertos – 10 ganadores con premio de más de 2 millones de pesos.
- Sorteo La Segunda: 5 aciertos – 7 ganadores con premio de más de 3 millones de pesos.
- Sorteo Siempre Sale: 5 aciertos – 25 ganadores con premio de más de 9 millones de pesos.
Quini 6: ¿Qué premios se reparten en el próximo sorteo de este domingo 19 de octubre 2025?
Según informó oficialmente Quini 6, el premio de este domingo 19 de octubre 2025 se agranda para los apostadores:
- El premio será de 7.300 millones de pesos.
Se repartirán en el sorteo 3.313 desde las 21:15 de ese día.
