Revisá los números del sorteo de Quini 6 del miércoles 15 de octubre 2025: ¿te hiciste millonario?

Resultados de Quini 6: La fortuna eligió a sus ganadores en el sorteo de este miércoles 15 de octubre 2025 y, como siempre, el «Siempre Sale» repartió premios por todo el país. Controlá tu boleta y fijate si sos uno de los elegidos por la suerte.

Quini 6: números del sorteo del miércoles 15 de octubre 2025

TRADICIONAL

03

04

06

31

35

43

POZO PRINCIPAL: Vacante.

LA SEGUNDA

15

16

29

30

36

39

POZO PRINCIPAL: Vacante.

REVANCHA

00

02

03

17

21

22

POZO PRINCIPAL: Vacante.

SIEMPRE SALE

01

06

10

16

21

38

25 ganadores, con 5 aciertos: se llevan más de 9 millones.

Quini 6: ¿Qué premios se repartieron en el sorteo de este miércoles 15 de octubre 2025?

Este miércoles 15 de octubre 2025, Quini 6 puso en juego otro pozo millonario en el sorteo 3.313, que quedó vacante en la mayoría de las categorías.

Sin embargo, se repartieron otros premios. Estos son:

Sorteo Tradicional : 5 aciertos – 10 ganadores con premio de más de 2 millones de pesos.

: – 10 ganadores con premio de más de 2 millones de pesos. Sorteo La Segunda : 5 aciertos – 7 ganadores con premio de más de 3 millones de pesos.

: – 7 ganadores con premio de más de 3 millones de pesos. Sorteo Siempre Sale: 5 aciertos – 25 ganadores con premio de más de 9 millones de pesos.

Quini 6: ¿Qué premios se reparten en el próximo sorteo de este domingo 19 de octubre 2025?

Según informó oficialmente Quini 6, el premio de este domingo 19 de octubre 2025 se agranda para los apostadores:

El premio será de 7.300 millones de pesos.

Se repartirán en el sorteo 3.313 desde las 21:15 de ese día.